Картина дня: экспресс-тест, Каллас заразилась коронавирусом и увольнение замешанного в секс-скандале тренера
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 марта.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5960 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1281, то есть 21,5% от общего количества. Читать далее...
Многие страны-члены Европейского союза, например, Австрия, Германия, Франция и Дания начали постепенно разрешать использование экспресс-тестов на коронавирус в домашних условиях, но Эстония с этим делом тянет. Читать далее...
В то время как во всем мире экспресс-тесты на Covid-19 довольно широко распространены, жители Эстонии при подозрении на коронавирус по-прежнему вынуждены проходить через пункты тестирования. Я один из тех людей, которые — если у них насморк и саднит в горле — до последней минуты размышляют, позволить ли кому-то покопаться в их носу. До сих пор всегда побеждало чувство долга, но ковыряние длинной палочкой становится все неприятнее. Читать далее...
«Сегодня день, когда я присоединяюсь к тысячам жителей Эстонии, получивших положительный результат теста на коронавирус», - написала Каллас в социальных сетях. Читать далее...
В направленном общественности в понедельник обращении президент футбольного клуба «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил, что и он лично, и клуб безоговорочно осуждают сексуальные отношения с несовершеннолетними, в которых признался тренер Жетулио Аурелио Фредо. Читать далее...
Некоторые жители страны, включая тех, кто входит в группу риска, отложили прививку из-за сомнений в надежности самой доступной в Эстонии вакцины AstraZeneca, применение которой в некоторых странах было приостановлено. Что говорит за и против прививки AstraZeneca?
Германия присоединилась к числу стран, где была приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca. Об этом сообщило министерство здравоохранения ФРГ, объяснив решение рекомендацией Института имени Пауля-Эрлиха. Вслед за Германией, Франция и Италия объявили о приостановке использования вакцины. Минздрав Испании также принял аналогичное решение. Читать далее...
Министр внутренних дел Кристиан Яани подчеркнул в своем обращении к жителям Эстонии, что хотя работники передовой делают все возможное, уменьшение количества зараженных зависит от всех нас. Читать далее...
Читатель спрашивает: на нашем рабочем месте введены новые меры по предотвращению распространения коронавируса. К сожалению, они ухудшают положение работников: нам больше не разрешают пользоваться кухней, поэтому мы не можем ни хранить еду в холодильнике, ни разогревать ее. Нам приходится хранить еду в пыльном производственном помещении, там же и есть. Может ли работодатель устанавливать такие правила?
«Я читаю в новостях о банках, что платежных отпусков становится всё меньше и ситуация нормализуется, но реальная ситуация в том, что банки просто никому не дают платежные отпуска», - уверен обратившийся в редакцию Rus.Postimees Владимир (настоящее имя редакции известно).
Начиная с 24 марта таллиннцы смогут валидировать бесплатную поездку в поезде Elron только в билетном автомате. Валидировать право на бесплатный проезд у работника по обслуживанию клиентов больше будет нельзя. Читать далее...
Шведский мебельный концерн IKEA и строительная фирма Nordecon подписали соглашение о строительстве магазина IKEA в располагающейся в пригороде Таллинна деревне Курна (волость Раэ). Открытие полноценного магазина запланировано на осень 2022 года. Читать далее...
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины "Спутник V" в Евросоюз. Читать далее...
"По мнению некоторых экспертов, несмотря на то, что ближайшие месяцы чреваты для Эстонии серьезными экономическими проблемами, свет в конце тоннеля все-таки брезжит", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
Россия лидирует среди стран Европы по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Правда ли это?
По словам проживающего в волости Валга Прийта (имя изменено, настоящее известно редакции), у его пятилетнего ребенка диагностировали коронавирус, одним из симптомов которого было такое сильное кровотечение из носа, что им пришлось обращаться в больницу. Хотя в списке ковид-симптомов от Департамента здоровья нет носового кровотечения, по данным департамента, у зараженных коронавирусом иногда все-таки такое случается. Читать далее...
Тромбоз возникает, когда обычно жидкая и циркулирующая кровь свертывается, густеет и становится желеобразной, создавая сгустки. Часть сгустков растворяются сами, а устойчивые и крупные могут стать роковыми для здоровья человека. Читать далее...
В Таллинне произошло нападение на 19-летнюю девушку. Полиция просит помощи очевидцев этого инцидента. Читать далее...
В субботу полицейский патруль получил сообщение, что строительный магазин открыт для посетителей, несмотря на ограничения, и отправился на проверку. Читать далее...
К 15 марту по крайней мере одну дозу получили 87 процентов пожелавших вакцинироваться от коронавируса работников общеобразовательных учреждений, то есть 14 194 человек. Читать далее...
В блоге оппозиционного политика Алексея Навального в Instagram появилось сообщение от его лица, в котором подтверждается информация о его доставлении в исправительную колонию N2 в Покрове Владимирской области. Читать далее...
Назальный спрей SARS-CoV2 BioBlock, разработанный для профилактики коронавируса, готов к клиническим испытаниям и, помимо SARS-CoV2, также может помочь при ряде других инфекционных заболеваний и аллергии. Читать далее...
Мэр Таллинна Михаил Кылварт дал интервью передаче «60 минут» телеканала Россия-1, где высказал мнение о российской вакцине «Спутник V» и рассказал о том, как проходит вакцинация в Эстонии. Читать далее...
Когда в кромешной темноте появился мужчина с поднятыми руками, бойцы быстрого реагирования велели ему подойти ближе. «Настолько, что он успел попросить не причинять ему вреда, когда мы стали заковывать его в наручники», - вспоминал сотрудник Ляэнаской префектуры. Читать далее...
В больницах Эстонии находится рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией - 711 человек, из которых почти половина, или 349, проходят лечение в трех крупных больницах Таллинна. Читать далее...