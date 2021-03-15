Картина дня: экспресс-тест, Каллас заразилась коронавирусом и увольнение замешанного в секс-скандале тренера

«Сегодня день, когда я присоединяюсь к тысячам жителей Эстонии, получивших положительный результат теста на коронавирус», - написала Каллас в социальных сетях. Читать далее...

«Нымме Калью» объявил об увольнении замешанного в секс-скандале бразильского тренера

В направленном общественности в понедельник обращении президент футбольного клуба «Нымме Калью» Куно Техва подтвердил, что и он лично, и клуб безоговорочно осуждают сексуальные отношения с несовершеннолетними, в которых признался тренер Жетулио Аурелио Фредо. Читать далее...