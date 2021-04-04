Челлендж во время локдауна ⟩ Старые добрые 10 000 шагов в день? Почему бы и нет!

Во второй день я была вынуждена отправиться в Раквере, поэтому для разнообразия решила там нагулять свои шаги. Почти 2000 шагов уже были сделаны. План заключался в том, чтобы быстренько добрать оставшиеся 8000 шагов, но в итоге весь процесс оказался таким же нудным, что и в первый день.

В то же время читатели, отреагировавшие на наш призыв двигаться больше, делились на странице Järva Teataja в Facebook скриншотами со своих приложений физической активности, которые свидетельствовали о том, что некоторые из них прошли 12 000, 16 000, 20 000 или даже 52 000 шагов. Как у них это получается?

На третий день ходьбы я пришла к выводу, что если я не хочу каждый вечер страдать по полтора часа на улице, то должна начинать ходить уже по утрам. Так перед началом рабочего дня я выходила на прогулку и преодолевала примерно 2,6 км. Начиная рабочий день, у меня уже было 3500 шагов.

Утренняя прогулка стала моей традицией на протяжении всего месяца. Я не делала этого лишь тогда, когда совсем не было времени. Удивительно, что я так полюбила утренние прогулки. Раньше утренние прогулки или пробежки вызывали у меня, скорее, протест. Видимо, иногда следует давать второй шанс вещам, которые на первый взгляд казались неприятными.

На четвертый день во время утренней прогулки я увидела трех животных: косулю, белку и енотовидную собаку. Так как почти все прогулки проходили в деревне в лесах и полях, я сталкивалась с животными еще несколько раз. Периодически какой-нибудь заяц перебегал дорогу или косули неслись по полю.

С животными у меня был также немного пугающий опыт. Однажды вечером я вышла на прогулку несколько позже, чем обычно, и примерно в паре километров от дома я услышала звуки, похожие на вой волка. Возможно, у страха глаза велики и на самом деле это выли живущие по соседству собаки, но в любом случае в тот раз я буквально неслась домой.

Смелости не прибавило и то, что ранее в нескольких сотнях метров от дома я обнаружила зверя или точнее то, что осталось от этого бедолаги после растерзания. У дороги лежали черно-белые клоки шерсти и окровавленные куски кожи.

Однако в течение месяца я не сталкивалась с хищниками, если только они не шпионили за мной втайне сквозь деревья.

Погода не мешает ходьбе

В начале месяца было довольно сложно заставить себя выйти на улицу. Вечера тогда были еще очень темными. Это больше было похоже на пасмурный ноябрь, чем на начало весны. Так дни проходили преимущественно в лени и когда мне удавалось вытащить себя на улицу, зачастую на часах было уже 21:00.