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Челлендж во время локдауна ⟩ Старые добрые 10 000 шагов в день? Почему бы и нет!

  • Работа в домашнем офисе негативно сказывается на здоровье
  • Сначала может показаться трудным найти время, чтобы сделать 10 000 шагов
  • Разумно совершать несколько прогулок в течение дня
  • Ежедневная ходьба положительно влияет на здоровье
Иногда получалось сделать больше 10 000 шагов. ФОТО: Silja Ratt

Уже вторая весна проходит для многих из нас преимущественно в четырех стенах. Если обычно в это время года люди начинают больше двигаться, чтобы к лету прийти в форму, то в разгар пандемии коронавируса выйти из дома на улицу крайне важно еще и для сохранения психического здоровья.

Помогут ли старые добрые 10 000 шагов избавиться от стресса и обрести лучшую форму. Издание Järva Teataja решило провести эксперимент.

Люди, которые считают себя любителями спорта, тоже время от времени ленятся. Мне всегда нравилось тренироваться, но, работая дома во время пандемии коронавируса, я в какой-то момент заметила, что моя активность близка к нулю.

1000 против 10 000 шагов

Зимой было слишком холодно, чтобы бегать, а лыжи мне удалось отыскать непосредственно перед таянием снега. Временами было так морозно, что вообще не хотелось высовывать нос на улицу.

Домашние тренировки стали редкостью. Если раньше я могла несколько раз в неделю выделять по часу на тренировки из Youtube, то теперь в лучшем случае раз в неделю я находила 15-20-минутные видео и стремилась поскорее покончить со всеми упражнениями.

Зимой спортивные клубы были открыты большую часть времени, но во время коронавируса они не казались привлекательным местом. Не было и других занятий, которые вносили бы разнообразие и предлагали небольшие физические нагрузки.

Одним словом, снижение физической активности, вызванное коронавирусом и моей собственной ленью, достигло пика к концу последнего зимнего месяца. Вес тоже стал расти, хотя в случае стройного человека обычно никто не верит, когда он говорит о наборе веса. 

Когда 1 марта около 18:00 я решила выйти на улицу, чтобы прогуляться, приложение в моем телефоне показывало, что в часы бодрствования я сделала всего 600 шагов. Правда, я не ношу всегда с собой телефон, но, как бы это не было печально, примерно столько шагов по квартире я в среднем и делаю в течение дня. Если не выходить на улицу, то в лучшем случае перед сном у меня будет 1000 шагов. От компьютера до кухни расстояние невелико.

Я решила узнать, изменится ли что-нибудь в моей жизни, если я возьму себя в руки и целый месяц ежедневно буду делать по 10 000 шагов. Подумала, что как минимум это внесет разнообразие в мои серые будни, которые проходят в основном дома. 

В первый день я решила выйти на шестикилометровый круг. Это казалось верным способом пройти 10 000 шагов. Но не тут-то было! Подойдя к дому, я обнаружила, что мне не хватает еще пары тысяч шагов. Пошла гулять дальше. Решила взобраться на расположенный вблизи дома небольшой холм и, к моему стыду, запыхалась, пока лезла. 

Добрела до дома и увидела, что не хватает еще несколько сотен шагов! Развернулась. Далеко идти не хотелось, так как уже начало потемнеть. В итоге с телефоном в руках я потопталась возле дома, пока не увидела на экране долгожданные 10 000 шагов. Сделано! 

Ходьба дарит хороший сон

Сон после первых 10 000 шагов был расслабляющим. Хороший глубокий сон приветствовался, так как последние пару месяцев я часто просыпалась по ночам и долго не могла заснуть. Видимо, нет смысла надеяться на глубокий сон, если проводишь день в сидячем положении и физически совсем не выматываешься.

Во второй день я была вынуждена отправиться в Раквере, поэтому для разнообразия решила там нагулять свои шаги. Почти 2000 шагов уже были сделаны. План заключался в том, чтобы быстренько добрать оставшиеся 8000 шагов, но в итоге весь процесс оказался таким же нудным, что и в первый день.

В то же время читатели, отреагировавшие на наш призыв двигаться больше, делились на странице Järva Teataja в Facebook скриншотами со своих приложений физической активности, которые свидетельствовали о том, что некоторые из них прошли 12 000, 16 000, 20 000 или даже 52 000 шагов. Как у них это получается?

На третий день ходьбы я пришла к выводу, что если я не хочу каждый вечер страдать по полтора часа на улице, то должна начинать ходить уже по утрам. Так перед началом рабочего дня я выходила на прогулку и преодолевала примерно 2,6 км. Начиная рабочий день, у меня уже было 3500 шагов.

Утренняя прогулка стала моей традицией на протяжении всего месяца. Я не делала этого лишь тогда, когда совсем не было времени. Удивительно, что я так полюбила утренние прогулки. Раньше утренние прогулки или пробежки вызывали у меня, скорее, протест. Видимо, иногда следует давать второй шанс вещам, которые на первый взгляд казались неприятными. 

На четвертый день во время утренней прогулки я увидела трех животных: косулю, белку и енотовидную собаку. Так как почти все прогулки проходили в деревне в лесах и полях, я сталкивалась с животными еще несколько раз. Периодически какой-нибудь заяц перебегал дорогу или косули неслись по полю.

С животными у меня был также немного пугающий опыт. Однажды вечером я вышла на прогулку несколько позже, чем обычно, и примерно в паре километров от дома я услышала звуки, похожие на вой волка. Возможно, у страха глаза велики и на самом деле это выли живущие по соседству собаки, но в любом случае в тот раз я буквально неслась домой.

Смелости не прибавило и то, что ранее в нескольких сотнях метров от дома я обнаружила зверя или точнее то, что осталось от этого бедолаги после растерзания. У дороги лежали черно-белые клоки шерсти и окровавленные куски кожи. 

Однако в течение месяца я не сталкивалась с хищниками, если только они не шпионили за мной втайне сквозь деревья. 

Погода не мешает ходьбе

В начале месяца было довольно сложно заставить себя выйти на улицу. Вечера тогда были еще очень темными. Это больше было похоже на пасмурный ноябрь, чем на начало весны. Так дни проходили преимущественно в лени и когда мне удавалось вытащить себя на улицу, зачастую на часах было уже 21:00.

По выходным, конечно, было легче находить 10 000 шагов, потому что тогда не приходилось сидеть за компьютером по восемь часов в день. 

Не стану скрывать: иногда казалось, что нет ничего скучнее и невыносимее, чем выполнить свою норму по шагам. Обнаружила, что если во время ходьбы слушаешь какой-нибудь подкаст, время течет значительно быстрее и увлекательнее. 

Если в начале месяца в воздухе уже чувствовалась весна, то на второй неделе марта выпало много снега. С одной стороны, это раздражало, так как ходьба в громоздких зимних сапогах и в плотной одежде — так себе удовольствие. С другой стороны, снег, который падал несколько дней подряд, давал возможность помахать во дворе лопатой. Так я гарантировала себе дополнительные шаги. Зачастую после уборки снега я обнаруживала, что до 10 000 шагов мне не хватало лишь пары тысяч.

Минусовые температуры также были частым явлением в марте. Погода была щедра на метели и ледяной ветер. Тогда я вспоминала слова бывшего тренера, который всегда повторял, что тренировка состоится при любой погоде. Так я заставляла себя выходить на улицу, несмотря ни на что.

Преимущества прогулок:

  • Риск получения травм низкий.
  • Гулять очень просто и с этого легче начинать.
  • Ходьба помогает восстановиться после тяжелых тренировок.
  • Ходьба благотворно влияет на артериальное давление, снижает уровень глюкозы в крови и снижает стресс.
  • Во время коронавируса можно двигаться, соблюдая при этом дистанцию.

Источник: thehealthy.com

Когда речь заходит о тренировках, люди обычно закатывают глаза, когда стройный человек решает больше двигаться. Первое, что они обычно говорят: ты же не толстый. 

Наверное, не все люди занимаются спортом с целью похудеть, они делают это и для лучшей формы и приятных ощущений. Даже худые люди в конечном счете набирают вес, если день за днем просто сидят за компьютером. 

Насколько эффективна ходьба при похудении, вероятно, зависит от человека и от того, в каком темпе он ходит. После 31 дня и 310 000 шагов я обнаружила, что вместо похудения наоборот набрала один килограмм. Кто знает, может быть, этот килограмм пришел за счет увеличения мышц ног.

Я должна признаться, что в начале месяца ежедневные 10 000 шагов казались сложной задачей. Привычка появилась через две-три недели. В конце месяца я почувствовала, что прогулки стали самой ожидаемой частью моего дня. Очень приятно после рабочего дня тратить время только на себя. 

Больше всего меня поразило то, как некоторые люди умудряются каждый день делать по 10 000 шагов. Чтобы уместить свой день эти 10 000 шагов, мне приходилось заниматься планированием. Со временем я стала более опытной в этом деле, но говорить, что можно быстренько нагулять свою норму, я бы не стала — все не так просто.

Каждый день я отчитывалась о пройденных шагах на странице Järva Teataja в Facebook и в Instagram. Без шуток могу сказать, что в какой-то момент слежение за количеством шагов в приложении, постоянное таскание с собой телефона и посты в социальных сетях вызывали еще больше раздражения, чем сама ходьба.

Если бы я захотела сложить шаги всех тех читателей, которые делились с Järva Teataja своими достижениями в течение месяца, это заняло бы еще один день, так как активистов оказалось очень иного. Но учитывая, что уже в первый день все вместе мы находили почти 600 000 шагов, можно предположить, что за месяц их было уже 18 миллионов. Очень круто!

Что изменилось за месяц?

  • Вновь появилась привычка двигаться каждый день.
  • Улучшилось качество сна.
  • Сил стало больше.
  • Улучшились навыки планирования времени.
  • Поднялось настроение.
  • Боли в спине, вызванные сидением, исчезли. 

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