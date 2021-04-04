Челлендж во время локдауна ⟩ Старые добрые 10 000 шагов в день? Почему бы и нет!
- Работа в домашнем офисе негативно сказывается на здоровье
- Сначала может показаться трудным найти время, чтобы сделать 10 000 шагов
- Разумно совершать несколько прогулок в течение дня
- Ежедневная ходьба положительно влияет на здоровье
Уже вторая весна проходит для многих из нас преимущественно в четырех стенах. Если обычно в это время года люди начинают больше двигаться, чтобы к лету прийти в форму, то в разгар пандемии коронавируса выйти из дома на улицу крайне важно еще и для сохранения психического здоровья.