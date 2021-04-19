Картина дня: поезд сбил ребенка, пустые обещания депутатов и реакция на высказывание Ильвеса

Кийк: в мае-июне мы будем вакцинировать по 100 000 человек в неделю

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения и приступающий к исполнению обязанностей руководитель вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

Парламентские партии: не нужно обращать внимания на высказывания Ильвеса, это сезонное обострение

В минувшие выходные бывший президент Эстонии Тоомас Хердрик Ильвес вызвал бурную реакцию общественности предложением остановить действие виз россиян для въезда в Европу, чтобы обезопасить континент. Читать далее...

Случайный долг в 48 евро запятнал доброе имя человека

Бывшего члена партии зеленых Эстонии Айгара Бретта в конце прошлого года ждал неприятный сюрприз: случайно оставшийся долг в 48 евро запятнал его имя. По словам самого Бретта, это было несправедливо, потому что срок действия долг истек. Читать далее...

Пустые обещания депутатов: собирались пожертвовать прибавку к зарплате, но что-то пошло не так

Прошлой весной, во время чрезвычайного положения, когда в Эстонии только начинался коронакризис, зарплаты министров, президента и депутатов Рийгикогу в результате индексации выросли на 321-494 евро в зависимости от должности. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Скандального бизнесмена приговорили к тюремному заключению

Сегодня Вируский уездный суд вынес решение по делу скандального предпринимателя. Речь идет как о масштабной налоговой махинации, так и о подделке документов. Нанесенный только государству ущерб оценивается в сотни тысяч евро. Читать дальше...

В Эстонии выявлено 228 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2796 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 228, то есть 8,2% от общего количества. Читать далее...

На замке: как закрытая граница с Россией повлияла на жизнь обычных нарвитян

Как повлияло закрытие границы между Эстонией и Россией в приграничных Нарве и Ивангороде не на экономику, политику, логистику, статистику, а на жизнь обычных жителей? Читать далее...

Экзамен по эстонскому языку может стать физическим испытанием для учеников

Сегодня в 10 утра несколько тысяч учеников будут писать государственный экзамен по эстонскому языку. Волнение в наше трудное время может смягчиться знанием того, что результат экзамена не является условием окончания гимназии, однако в этом году подготовка к экзаменам стала настоящим вызовом для всех. Читать далее...

Препарат от астмы может стать прорывом в лечении COVID-19

Стероид под названием будесонид, который используется в ингаляторах для больных бронхиальной астмой, эффективен и при снятии симптомов COVID-19 на ранней стадии. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в середине апреля 2021 года в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Читать далее...

Стартап с участием экс-президента Ильвеса намерен привлечь миллионы евро

Эстонский стартап в области телемедицины Viveo Health планирует в этом году привлечь 7 миллионов евро инвестиций и через четыре года предложить услугу цифрового здравоохранения 1 миллиарду человек. Читать далее...

Больница зарабатывает на беременных, женщины оскорблены

Скоро исполнится полгода со дня, когда в Клинике Тартуского университета решили, что беременной женщине не разрешается брать сопровождающего в кабинет УЗИ. Это означает, что отец ребенка не может своими глазами увидеть развитие плода. Читать далее...

ФОТО 〉 Выходившую из трамвая женщину ударило боковым зеркалом автобуса

В понедельник после полудня в Таллинне женщина, выходившая из трамвая, получила удар боковым зеркалом маршрутного автобуса. Пострадавшую доставили в больницу, движение трамваев нарушено. Читать дальше...

Игравшего на железной дороге двухлетнего ребенка сбил товарный поезд

Сегодня около 14.50 в полицию поступило сообщение о происшествии на железнодорожном переезде Сонда. Находившегося рядом с железной дорогой двухлетнего ребенка сбил товарный поезд, направлявшийся в Тапа. Читать дальше...

Залезали в дома и подвалы: полиция задержала двух воров

На прошлой неделе полицейские задержали 27-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, которые подозреваются в совершении краж из частных домов и подcобных помещений в Пярнумаа. Читать далее...

Мотоциклист помог задержать пожилую женщину, которая совершила серьезную аварию и скрылась