Картина дня: поезд сбил ребенка, пустые обещания депутатов и реакция на высказывание Ильвеса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 апреля.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения и приступающий к исполнению обязанностей руководитель вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...
В минувшие выходные бывший президент Эстонии Тоомас Хердрик Ильвес вызвал бурную реакцию общественности предложением остановить действие виз россиян для въезда в Европу, чтобы обезопасить континент. Читать далее...
Бывшего члена партии зеленых Эстонии Айгара Бретта в конце прошлого года ждал неприятный сюрприз: случайно оставшийся долг в 48 евро запятнал его имя. По словам самого Бретта, это было несправедливо, потому что срок действия долг истек. Читать далее...
Прошлой весной, во время чрезвычайного положения, когда в Эстонии только начинался коронакризис, зарплаты министров, президента и депутатов Рийгикогу в результате индексации выросли на 321-494 евро в зависимости от должности. Читать далее...
Сегодня Вируский уездный суд вынес решение по делу скандального предпринимателя. Речь идет как о масштабной налоговой махинации, так и о подделке документов. Нанесенный только государству ущерб оценивается в сотни тысяч евро. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2796 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 228, то есть 8,2% от общего количества. Читать далее...
Как повлияло закрытие границы между Эстонией и Россией в приграничных Нарве и Ивангороде не на экономику, политику, логистику, статистику, а на жизнь обычных жителей? Читать далее...
Сегодня в 10 утра несколько тысяч учеников будут писать государственный экзамен по эстонскому языку. Волнение в наше трудное время может смягчиться знанием того, что результат экзамена не является условием окончания гимназии, однако в этом году подготовка к экзаменам стала настоящим вызовом для всех. Читать далее...
Стероид под названием будесонид, который используется в ингаляторах для больных бронхиальной астмой, эффективен и при снятии симптомов COVID-19 на ранней стадии. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в середине апреля 2021 года в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Читать далее...
Эстонский стартап в области телемедицины Viveo Health планирует в этом году привлечь 7 миллионов евро инвестиций и через четыре года предложить услугу цифрового здравоохранения 1 миллиарду человек. Читать далее...
Скоро исполнится полгода со дня, когда в Клинике Тартуского университета решили, что беременной женщине не разрешается брать сопровождающего в кабинет УЗИ. Это означает, что отец ребенка не может своими глазами увидеть развитие плода. Читать далее...
В понедельник после полудня в Таллинне женщина, выходившая из трамвая, получила удар боковым зеркалом маршрутного автобуса. Пострадавшую доставили в больницу, движение трамваев нарушено. Читать дальше...
Сегодня около 14.50 в полицию поступило сообщение о происшествии на железнодорожном переезде Сонда. Находившегося рядом с железной дорогой двухлетнего ребенка сбил товарный поезд, направлявшийся в Тапа. Читать дальше...
На прошлой неделе полицейские задержали 27-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, которые подозреваются в совершении краж из частных домов и подcобных помещений в Пярнумаа. Читать далее...
Работающий в Тарту житель Ахья Томми Тооминг в прошлую среду около двух часов дня ехал на мотоцикле по шоссе Ряпина в сторону университетского города. На мосту Луунья он увидел, как ехавшая навстречу машина сзади сбила велосипедиста. Читать дальше...