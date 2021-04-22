Картина дня: возможное повышение налогов, центристы ищут кандидата в президенты и экопреступления

Экономист Swedbank: налоги нужно повышать

Политики ищут возможности сбалансировать бюджет. Что лучше: повысить налоги или сократить расходы? Есть ли обходные пути? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в повторе!

Ратас: список кандидатов в президенты от Центристской партии не начинается моим именем

Председатель Центристской партии Юри Ратас после собрания руководства партии сказал журналисту новостной передачи Reporter, которая выходит на Kanal 2, что Центристская партия начинает поиски кандидата в президенты, и список не начинается его именем. Читать далее...

Центристская партия: мы начнем искать более подходящего кандидата в президенты, чем Ратас и Кальюлайд вместе взятые

На заседании правления Центристской партии, которое началось в 16.00, обсуждались президентские выборы и потенциальная кандидатура Юри Ратаса. Хотя Ратас пообещал сообщить решение по своей кандидатуре в мае, хочет ли он баллотироваться, пока неясно. Читать далее...

Европарламент требует положить конец экобезнаказанности

Экологические преступления имеют очень низкую раскрываемость, но при этом они являются четвертой по доходности криминальной деятельностью в мире. Европарламент озабочен таким положением дел и предлагает сурово карать отдельных нарушителей и предприятия, которые наносят вред окружающей среде. Читать далее...

Эстонии обнаружен бразильский вариант коронавируса

Смягчение ограничений не привело к росту заражаемости, отметила на состоявшейся в среду пресс-конференции руководитель отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп. Читать далее...

На вопросы о компенсации возможного ущерба здоровью из-за вакцины государство не отвечает

В Эстонии нет системы регистрации врачебных ошибок и оценки качества лечения, а доказать, что здоровью был нанесен ущерб, крайне сложно. Чтобы понять, как же требовать компенсацию за причиненный здоровью ущерб, например, в случае неудачной вакцинации, и собирается ли государство как-то исправлять это уязвимое место нашей системы здравоохранения, Rus.Postimees обратился за комментариями к адвокату, Министерству социальных дел, канцлеру права и бывшему канцлеру права. Читать далее...

Фото 〉 Из-за коронавируса детский сад с новейшими помещениями в Эстонии отправил детей на улицу

Воспитанники детского сада Päikesekiir, который в начале мая превратился в очаг коронавируса, почти весь день проводят на свежем воздухе. Там они играют, едят и 1 июня даже будут спать. В то же время у расположенного в мызе Пярсти детского сада, вероятно, самые новые помещения в Эстонии. Туда детей пустят через неделю. Читать далее...

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в парламенте, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Его цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 185 жителей Эстонии