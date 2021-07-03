Фото: роскошная квартира на пляже в Пирита ждет покупателя

Общая площадь четырехкомнатной квартиры с удобной планировкой, по данным Крепостной книги - 157,7 м2, из которых 20,3 м2 занимает балкон.

Четырехкомнатная квартира в Пирита. ФОТО: KV.EE

Сердцем квартиры является гостиная с открытой кухней, создающим уют камином и огромным балконом, с которого открывается потрясающий вид на море и город. В одной спальне, также с видом на море, имеется просторная гардеробная и собственная душевая.

Четырехкомнатная квартира в Пирита. ФОТО: KV.EE

Две большие спальни с видом на сосновый лес расположены отдельно. В квартире также есть второй санузел с ванной и баней.

Четырехкомнатная квартира в Пирита. ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке использованы только качественные и экологически чистые материалы. Полы покрыты широким дубовым паркетом. В цену квартиры входит встроенная мебель и техника, находящиеся в гардеробных, кухне, санузлах.