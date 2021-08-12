Сегодня в 13.44 в Центр тревоги сообщили, что из одной квартиры дома на тартуской улице Яама пахнет газом. Поскольку по первоначальной информации был известно, что в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, помимо спасателей на происшествие отреагировали полиция и врачи, пишет Tartu Postimees.

Прибывшие спасатели начали проверку ситуации, а в 13.56 произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек. Двое пострадавших - спасатели, двое - патрульные полицейские и водитель скорой помощи. Они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Травмы мужчины, вынесенного из квартиры, также серьезные, он находится в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь еще трем жителям на месте.

В квартире, где произошел взрыв, пожар был локализован к 14.30, а к 16.09 пожар ликвидировали спасатели. Помимо тушения пожара, спасатели проинспектировали все здания, пострадавшие от взрыва, где никакой дополнительной опасности выявлено не было. Участок между улицами Пярна и Раатусе по-прежнему закрыт для движения транспорта. Спасатели попросили участников дорожного движения выполнять указания полиции. Для жителей многоквартирных домов заменяющее жилье было организовано Тартуской городской управой в общежитии Тартуского центра профессионального образования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. «Основываясь на данных, собранных на данный момент, у нас есть основания полагать, что взрыв мог быть вызван преднамеренно, поэтому мы расследуем то, что произошло. Но на данный момент самое главное, что все люди, пострадавшие в аварии, живы, и я желаю им скорейшего выздоровления», - сказал главный прокурор Южного округа Кайри Калдоя.

Работники Спасательного департамента желают своим коллегам скорейшего выздоровления и всячески их поддерживают.

Лыунаский префект Валло Коппель в сообщении, переданном в СМИ отметил, что бывают ситуации, в которых полицейским приходится рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы помочь другим. «К сожалению, работа в полиции полна опасностей, поэтому никогда не знаешь точно, на каком вызове подвергнешь свою жизнь опасности, помогая другим. В работе в полиции нет ни одного вызова или задачи, которые можно было бы считать простыми или рутинными, невозможно предсказать все в любой момент и всегда», - отметил он.

«К сожалению, сегодня был как раз один из таких дней, когда полиция, спасатели и скорая помощь отправились проверять сообщение о запахе газа в одной квартире. Едва сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, произошел сильный взрыв», - сказал Коппель.

Он напомнил, что в результате взрыва серьезно пострадали шесть человек, пять из которых были сотрудниками экстренных служб. «Среди них также были два наших сотрудника, 23-летний и 25-летний полицейский, который, к сожалению, пострадал тяжелее всех. Из-за обширных ожогов он в очень тяжелом состоянии. Тяжелом, но стабильном состоянии также все остальные пострадавшие в ходе взрыва люди», - рассказал он.

«Искренне надеемся, что усилия врачей принесут свои результаты, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским, коллегам из Спасательного департамента и скорой, а также другим пострадавшим от взрыва в многоквартирном доме», - сказал лыунаский префект.

Также, по его словам, как близким, так и тартуским патрульным полицейским, на которых сильно повлияло произошедшее с коллегами, будет предложена поддержка.