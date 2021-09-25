Минздрав Финляндии против того, чтобы пускать вакцинированных «Спутником» без тестов

THL не считает людей, привитых российской вакциной, угрозой для эпидемиологической ситуации в Финляндии, но минздрав страны подчеркивает, что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Европейского Союза.

По словам главы канцелярии финского минздрава Кирси Вархила, Финляндия приняла обязательства утверждать и использовать только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).