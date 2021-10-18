Кальюранд: центристы обманули русского избирателя
Евродепутат от СДПЭ Марина Кальюранд сказала в интервью Rus.Postimees, что победа социал-демократов в Германии будет иметь намного большее влияние на Европу, чем кажется сегодня.
Евродепутат от СДПЭ Марина Кальюранд сказала в интервью Rus.Postimees, что победа социал-демократов в Германии будет иметь намного большее влияние на Европу, чем кажется сегодня.
"Русскоязычная часть социал-демократов выступила очень хорошо, они уже победили. Я видела, как они работали на улице, я видела, как они делали кампанию, как они общались с людьми, как к ним подходили. Такого в нашей партии до сих пор не было. Это прекрасно. С другой стороны, с кем я здесь говорила, говорят, что очень легко было быть на улице. Люди не отталкивали, люди хотели говорить", - заметила Кальюранд.
"Маленькая победа уже есть, но какой будет результат, мы увидим через несколько часов", - добавила она.
С точки зрения Кальюранд, центристы обманули русского избирателя. "Центристы им тридцать лет обещали и то, что будет гражданство двойное, и то, что эстонский язык не надо учить - русский язык будет вторым языком. Честно говоря, их обманывали очень долгое время. Коалиция с EKRE, по-моему, была последним толчком, который показал русскоязычному избирателю, что центристам нельзя доверять", - сказала Кальюранд.