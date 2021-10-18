Кальюранд: центристы обманули русского избирателя

"Русскоязычная часть социал-демократов выступила очень хорошо, они уже победили. Я видела, как они работали на улице, я видела, как они делали кампанию, как они общались с людьми, как к ним подходили. Такого в нашей партии до сих пор не было. Это прекрасно. С другой стороны, с кем я здесь говорила, говорят, что очень легко было быть на улице. Люди не отталкивали, люди хотели говорить", - заметила Кальюранд.