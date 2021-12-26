Картина дня: последствия праздников, трудности с поставками комбинированных вакцин и эвакуация в Solaris

Рождество в Эстонии глазами полицейских: тяжелые ДТП, пьяные водители и семейное насилие

Почти вдвое больше пьяных водителей, чем в любое другое время, серьезные ДТП и многочисленные сообщения о насилии в семье — праздничные дни и заснеженные дороги способствовали росту и без того тревожных цифр. Читать далее...

Комбинированные вакцины для детей до трех лет придется ждать еще несколько месяцев

Из-за июньского сбоя в системе холодильного склада Департамента здоровья оказались испорченными комбинированные вакцины от шести болезней для детей до трех лет. Поставки комбинированных вакцин возобновятся только в марте. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Из торгового центра Solaris эвакуировали посетителей

Спасательный департамент сообщил, что в парковочном доме торгового центра Solaris горел легковой автомобиль, поэтому людей эвакуировали, однако опасности распространения огня нет. Читать далее...

Богатство на час: вброс на рынок пенсионных денег съест содержимое кошелька простого человека

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. Читать далее...

Андрес Меритс: вакцина Moderna в качестве бустерной дозы дает лучшую защиту

По словам бывшего члена научного совета и профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, согласно последним исследованиям, вакцина от коронавируса Moderna в качестве бустерной дозы защищает лучше, чем вакцина Pfizer. Читать далее...

Губернатору Харьюсити, до востребования

Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Знал бы Цой, что бессмертные слова из его песни потеряют смысл два года назад! Был бы жив, переписал бы текст, сохраняя размер: видели ночь, гуляли до двадцати трех. Регулярно, ознакомившись с нервными советами светил науки, правил бы на «гуляли до двадцати двух» или «видели ночь, смотрели всю ночь из окна». А, скорее всего, ничего бы не писал. Потому, что всем давно и без слов ясно: ночные гуляния приказали долго жить. Читать далее...

В Эстонии коронавирусом заразились 433 человека, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3464 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 433. Читать далее...

Лобовое столкновение: пять человек попали в ДТП, в том числе женщина на последних днях беременности

Сегодня, 26 декабря, в 11.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 18-м километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса на границе Ярвамаа произошло тяжелое ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей. Читать далее...

ФОТО 〉 В Йыхви вновь полыхало здание бывшего Дома культуры и суда

В ночь на 25 декабря в Йыхви вновь горело здание бывшего Дома культуры и суда, работы по тушению продолжались и в субботу днем. Читать далее...

Рождественские происшествия: украли даже оставленный гномику носок