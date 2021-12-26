Картина дня: последствия праздников, трудности с поставками комбинированных вакцин и эвакуация в Solaris
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 декабря.
Почти вдвое больше пьяных водителей, чем в любое другое время, серьезные ДТП и многочисленные сообщения о насилии в семье — праздничные дни и заснеженные дороги способствовали росту и без того тревожных цифр. Читать далее...
Из-за июньского сбоя в системе холодильного склада Департамента здоровья оказались испорченными комбинированные вакцины от шести болезней для детей до трех лет. Поставки комбинированных вакцин возобновятся только в марте. Читать далее...
Спасательный департамент сообщил, что в парковочном доме торгового центра Solaris горел легковой автомобиль, поэтому людей эвакуировали, однако опасности распространения огня нет. Читать далее...
Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. Читать далее...
По словам бывшего члена научного совета и профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, согласно последним исследованиям, вакцина от коронавируса Moderna в качестве бустерной дозы защищает лучше, чем вакцина Pfizer. Читать далее...
Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Знал бы Цой, что бессмертные слова из его песни потеряют смысл два года назад! Был бы жив, переписал бы текст, сохраняя размер: видели ночь, гуляли до двадцати трех. Регулярно, ознакомившись с нервными советами светил науки, правил бы на «гуляли до двадцати двух» или «видели ночь, смотрели всю ночь из окна». А, скорее всего, ничего бы не писал. Потому, что всем давно и без слов ясно: ночные гуляния приказали долго жить. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3464 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 433. Читать далее...
Сегодня, 26 декабря, в 11.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 18-м километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса на границе Ярвамаа произошло тяжелое ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей. Читать далее...
В ночь на 25 декабря в Йыхви вновь горело здание бывшего Дома культуры и суда, работы по тушению продолжались и в субботу днем. Читать далее...
Для большинства из нас Рождество и конец года – период, когда можно спокойно проводить время с семьей или друзьями, украшать дом, наряжать елку и готовить праздничные блюда. Однако по неаккуратности некоторые любимые рождественские ритуалы могут обернуться большими неприятностями. Читать далее...
Когда Якобу Швиндту из Кадрина было четыре года, он решил начать отращивать волосы для детей, больных раком. Волосы мальчика, которому недавно исполнилось шесть лет, достигли желаемой длины. За несколько дней до Рождества Якоб сделал большой подарок: подстриг свои длинные волосы и пожертвовал их на изготовление парика для онкобольных детей. Читать далее...
Авторский концерт Тыниса Мяги «Jäljed» отменяется в нескольких городах, поскольку Мяги оказался в числе близких контактов зараженного коронавирусом. Читать далее...
Бывший президент Керсти Кальюлайд сказала в эфире передачи Olukorrast riigis на Raadio 2, что Рийгикогу становится все смехотворнее и это страшно плохо. Читать далее...
Правительство решило с 31 декабря до утра 2 января приостановить действие ограничения на время работы развлекательных и иных заведений, которые обязаны закрываться в 23 часа. Однако другие страны ужесточают ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса. Могут ли в Эстонии отменить новогоднее исключение? Читать далее...
Сегодня около 16.30 на пятом километре шоссе Раквере-Луйга произошла авария, в ходе которой столкнулись микроавтобус Mercedes и Hyundai. В результате ДТП один из путешественников застрял в машине и для его освобождения понадобилась помощь спасателей. В общей сложности в Ракверескую больницу доставили трех пострадавших. Читать далее...
Министерство экономики и коммуникаций планирует с февраля 2022 года повысить цены билетов на паромы, которые ходят на острова Сааремаа и Хийумаа. Для местных жителей, а также тех, кто путешествует на рейсовых автобусах, цены не изменятся. Читать далее...