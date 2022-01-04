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  • Суд признал эстонского политика виновным в покупке голосов и насилии над бывшей женой

Суд признал эстонского политика виновным в покупке голосов и насилии над бывшей женой

Согласно обвинению, И. Сарап, баллотировавшийся по списку Партии реформ на выборах в местное самоуправление, доставил не менее пяти человек из мест их проживания на избирательный участок в волости Тырва, попросил их проголосовать за себя и предложил им деньги и алкогольные напитки после посещения избирательного участка. ФОТО: Mihkel Maripuu

​Сегодня Тартуский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным 41-летнего Индрека Сарапа, который также являлся кандидатом на выборах в местное самоуправление волости Тырва. Прокуратура обвиняет его в нарушении свободы выборов, неоднократном насилии над бывшем женой, незаконном лишении ее свободы и неоднократном нарушении запрета на приближение. Также прокуратура обвиняет его в применении физического насилия в отношении другого мужчина.

Суд вынес следующий приговор: 2 года и 7 месяцев тюремного заключения, из которых отбыть реальное наказание придется в течение одного месяца и 29 дней. Оставшийся срок условный с испытательным сроком 2 года и 7 месяцев. В отношении бывшей супруги применен запрет на приближение на три года.

Согласно обвинению, И. Сарап, баллотировавшийся по списку Партии реформ на выборах в местное самоуправление, доставил не менее пяти человек из мест их проживания на избирательный участок в волости Тырва, попросил их проголосовать за себя и предложил им деньги и алкогольные напитки после посещения избирательного участка. Кроме того, прокуратура обвиняет его в четырех актах физического насилия над бывшей женой и в том, что он дважды не позволял ей выйти из своей машины. Он также дважды нарушил судебный запрет на приближение к ней и ударил одного мужчину. 

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Айнара Койка, И. Сарап повлиял на честность результатов выборов, нарушив свободу выборов, но в итоге только люди знают, за кого они голосовали. «Однако предлагать людям возможность изменить свой выбор - это преступление. Такое поведение также бросает тень на деятельность политика в совете и плохо влияет на авторитет человека», - сказал Койк.

Преступления обвиняемого против бывшей жены носили тяжкий характер, из-за чего он был задержан на время следствия. «Основная цель в разрешении конфликтов в насильственных отношениях - это обеспечение безопасности сторон. В этом случае мы передали четкое послание, что, если он неоднократно проявляет насилие по отношению к другим и игнорирует судебный запрет, то должен подумать о последствиях своих действий в тюрьме. В данном случае обвиняемый находился под стражей почти два месяца. На судебном заседании он захотел урегулировать уголовное дело в ходе согласительного производства, и, поскольку он уже отбыл по сути двухмесячный тюремный срок, прокуратура согласилась», - добавил прокурор.

Судебным приговором на обвиняемого наложили запрет на приближение к бывшей супруге сроком на три года. Он также должен отбыть испытательный срок длиной более двух с половиной лет. Если обвиняемый прибегнет к насилию в течение испытательного срока или совершит новое умышленное преступление, то его ждут более суровые последствия. Суд может привести в исполнение приговор о реальном лишении свободы на 2 года и 5 месяцев, а в случае приговора по новому преступлению этот срок может стать еще длиннее.

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