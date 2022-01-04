Суд признал эстонского политика виновным в покупке голосов и насилии над бывшей женой
Сегодня Тартуский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным 41-летнего Индрека Сарапа, который также являлся кандидатом на выборах в местное самоуправление волости Тырва. Прокуратура обвиняет его в нарушении свободы выборов, неоднократном насилии над бывшем женой, незаконном лишении ее свободы и неоднократном нарушении запрета на приближение. Также прокуратура обвиняет его в применении физического насилия в отношении другого мужчина.