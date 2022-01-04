Суд признал эстонского политика виновным в покупке голосов и насилии над бывшей женой

Суд вынес следующий приговор: 2 года и 7 месяцев тюремного заключения, из которых отбыть реальное наказание придется в течение одного месяца и 29 дней. Оставшийся срок условный с испытательным сроком 2 года и 7 месяцев. В отношении бывшей супруги применен запрет на приближение на три года.

Согласно обвинению, И. Сарап, баллотировавшийся по списку Партии реформ на выборах в местное самоуправление, доставил не менее пяти человек из мест их проживания на избирательный участок в волости Тырва, попросил их проголосовать за себя и предложил им деньги и алкогольные напитки после посещения избирательного участка. Кроме того, прокуратура обвиняет его в четырех актах физического насилия над бывшей женой и в том, что он дважды не позволял ей выйти из своей машины. Он также дважды нарушил судебный запрет на приближение к ней и ударил одного мужчину.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Айнара Койка, И. Сарап повлиял на честность результатов выборов, нарушив свободу выборов, но в итоге только люди знают, за кого они голосовали. «Однако предлагать людям возможность изменить свой выбор - это преступление. Такое поведение также бросает тень на деятельность политика в совете и плохо влияет на авторитет человека», - сказал Койк.

Преступления обвиняемого против бывшей жены носили тяжкий характер, из-за чего он был задержан на время следствия. «Основная цель в разрешении конфликтов в насильственных отношениях - это обеспечение безопасности сторон. В этом случае мы передали четкое послание, что, если он неоднократно проявляет насилие по отношению к другим и игнорирует судебный запрет, то должен подумать о последствиях своих действий в тюрьме. В данном случае обвиняемый находился под стражей почти два месяца. На судебном заседании он захотел урегулировать уголовное дело в ходе согласительного производства, и, поскольку он уже отбыл по сути двухмесячный тюремный срок, прокуратура согласилась», - добавил прокурор.