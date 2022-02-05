На границе Белоруссии с ЕС образовались очереди из 4,3 тыс. грузовиков
На въезде в страны Евросоюза со стороны Белоруссии скопилось более 4 290 грузовых фур, сообщил в субботу белорусский погранкомитет.
На въезде в страны Евросоюза со стороны Белоруссии скопилось более 4 290 грузовых фур, сообщил в субботу белорусский погранкомитет.
Значительные очереди транспорта фиксируется на всех участках границы Белоруссии со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.
По данным ведомства, на отдельных пунктах пропуска очередь превышает 650 автомобилей. В частности, польская сторона в сутки оформляет 70% транспортных средств от установленной нормы.