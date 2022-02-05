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На границе Белоруссии с ЕС образовались очереди из 4,3 тыс. грузовиков

Фото иллюстративное. ФОТО: Henry Nicholls

На въезде в страны Евросоюза со стороны Белоруссии скопилось более 4 290 грузовых фур, сообщил в субботу белорусский погранкомитет.

Значительные очереди транспорта фиксируется на всех участках границы Белоруссии со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.

По данным ведомства, на отдельных пунктах пропуска очередь превышает 650 автомобилей. В частности, польская сторона в сутки оформляет 70% транспортных средств от установленной нормы.

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