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В Эстонии прибавился 1641 зараженный, трое скончались
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Ковидное отделение Раквереской больницы. ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3410 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1641.

По состоянию на утро 6 марта, в больницах находится 615 пациентов с коронавирусом. Из них 276 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 175 человек, или 63,4% не были вакцинированы, а 101, или 36,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,3 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 43 новых историй болезни, из которых в 22 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 34 пациентов с симптомами COVID-19.

Скончались три человека с коронавирусом, они все не вакцинировались: 42-летний мужчина, 53-летняя женщина и 64-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 223,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 276,7 невакцинированных в день.

За сутки было введены 412 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 42 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 433 979 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.

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