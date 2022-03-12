Евростат: 62% всего импорта в ЕС из России в 2021 году составляли энергоносители

Всего в прошлом году из России было импортировано товаров на 158 млрд евро, из них энергоносителей на 99 млрд евро, передала BNS статистическая служба ЕС Евростат.

По экспорту Россия в прошлом году была пятым по важности партнером — в Россию в 2021 году экспортировали товаров на 89 млрд евро, что составило 4,1 процента всего экспорта за пределы ЕС.

В 2020 году из-за пандемии товарооборот между ЕС и Россией сократился как по импорту, так и по экспорту.

Торговый дефицит сократился почти до 16 млрд евро, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие. В 2011 году дефицит составлял 89 млрд евро, а к 2021 году он упал уже до 69 млрд евро.

Энергоносители с 2011 года оставались одной из крупнейших статей импорта из России, в то же время, по сравнению с 2011 годом их импорт сократился на 14,2 процентных пункта с 77% до 62% в 2021 году.