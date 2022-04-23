Сб, 23.04.2022
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У побережья Японии пропало туристическое судно

"Интерфакс"
У побережья Японии пропало туристическое судно
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Судно.
Судно. Фото: Shiretoko Tour Boat

Туристическое судно, на борту которого находятся 26 человек, на протяжении нескольких часов не выходит на связь у северного побережья Японии, сообщает "Интерфакс".

Ранее с судна поступил сигнал бедствия, команда сообщила, что судно кренится и тонет.

Начата поисковая операция, в которой участвуют вертолеты. Пока она результатов не дала.

По данным метеорологов, в районе, где пропало судно, сейчас крайне неблагоприятная погода - штормовые волны и сильный ветер.

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