Нехватка работников вынуждает работодателей повышать зарплату

Прошлой весной основную заработную плату работникам повысило в два раза меньше работодателей – лишь около одной трети (34%). До кризиса в области здравоохранения, весной 2019 года, повысивших зарплаты тоже было меньше – чуть более половины (59%) участвовавших в опросе организаций.

«Уровни заработной платы в организациях снова начали более активно повышаться в 2021 году, но в основном это распространялось на отдельных работников или некоторые группы работников. В этом году можно отметить, что повышение заработной платы касается всех работников, и размер повышения в большинстве случаев находится в пределах 9–10%, что больше, чем в предыдущие годы», – описала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

Более трети (34%) работодателей планируют повысить основную заработную плату в течение следующих шести месяцев

За последние пять лет весной не было такого большого количества работодателей, планировавших повышение заработной платы на ближайшие месяцы, – самый высокий показатель был весной 2019 года, когда повысить работникам заработную плату планировало 27% работодателей. Обычно заработная плата меняется в начале года, и организаций, где зарплата планомерно корректируется в течение года, не так много.

В половине (50%) организаций, где планируется изменение основных заработных плат, повышение зарплаты коснется всех работников. Увеличилось количество организаций, которые намерены повысить заработную плату квалифицированным рабочим (в том числе водителям и операторам машин) и специалистам. Планируемое повышение заработной платы в основном находится в пределах 5–6%, однако для квалифицированных рабочих и специалистов – чаще в пределах 9–10%.

«Работодателей вынуждает менять основную заработную плату ситуация на рынке труда и нехватка необходимых работников, которая более чем каждым вторым работодателем (56%) была названа главным фактором повышения заработной платы. Нехватка рабочей силы была основным фактором, влияющим на заработную плату, и в 2019 году, до кризиса в области здравоохранения», – описал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. Он добавил, что в первом квартале текущего года было опубликовано на целых 73% больше предложений о работе, чем в прошлом году, поэтому конкуренция в поиске подходящего работника сейчас заметно выросла.