В условиях введенных ограничений на банковские переводы из России квартирные товарищества в Ида-Вирумаа беспокоятся, что число должников по коммунальным платежам среди россиян, купивших в Эстонии недвижимость, может вырасти. Между тем некоторые эстонские банки все еще осуществляют денежные переводы из России, пишет Rus.ERR.
В Ида-Вирумаа беспокоятся из-за возможного увеличения должников среди купивших квартиры россиян
В Ида-Вирумаа беспокоятся из-за возможного увеличения должников среди купивших квартиры россиян
Оплата хозяйственных затрат - прямая обязанность собственника квартиры, подчеркнула в программе "Подробности" на Радио 4 юрист Эстонского союза квартирных товариществ (КТ) Ирина Рева.
"Собственники, проживающие в России, должны продумать возможности дальнейшей оплаты за свои квартиры. В настоящее время два эстонских банка - ТBB и LHV - еще принимают платежи от российских банков, которые не находятся под санкциями", - пояснила юрист.
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