В Ида-Вирумаа беспокоятся из-за возможного увеличения должников среди купивших квартиры россиян

В условиях введенных ограничений на банковские переводы из России квартирные товарищества в Ида-Вирумаа беспокоятся, что число должников по коммунальным платежам среди россиян, купивших в Эстонии недвижимость, может вырасти. Между тем некоторые эстонские банки все еще осуществляют денежные переводы из России, пишет Rus.ERR.