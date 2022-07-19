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Шведская бегунья потеряла сознание после финиша на чемпионате мира

rus.postimees.ee
Шведская бегунья потеряла сознание после финиша на чемпионате мира
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Каролина Викстрем.
Каролина Викстрем. Фото: STEPH CHAMBERS

Шведская бегунья Каролина Викстрем почувствовала недомогание во время марафона на чемпионате мира, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), сообщает «Чемпионат». На последних километрах дистанции Викстрем с трудом справлялась с усталостью. А после финишной черты она и вовсе потеряла сознание. 

Спортсменке тут же оказали помощь врачи. Викстрем в итоге финишировала на 25-м месте. По словам врача шведской сборной, легкоатлетка потратила все силы на дистанцию, но теперь она уже чувствует себя лучше.

Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут и 11 секунд.

Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Ее результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.

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