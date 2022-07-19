Шведская бегунья потеряла сознание после финиша на чемпионате мира

Шведская бегунья Каролина Викстрем почувствовала недомогание во время марафона на чемпионате мира, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), сообщает «Чемпионат». На последних километрах дистанции Викстрем с трудом справлялась с усталостью. А после финишной черты она и вовсе потеряла сознание.