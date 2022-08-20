«Мы знаем цену свободы»: Кая Каллас призвала поддержать Украину

«Сегодня мы празднуем День восстановления независимости Эстонии. 31 год назад закончилась советская оккупация, и мы снова присоединились к свободному миру. Мы знаем цену свободы и ценность демократии. Нам всем нужно помогать тем, кто сейчас за это борется, особенно Украине», – написала Каллас в Twitter.

В своей речи, посвященной годовщине восстановления независимости, Украину упомянул и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что сейчас Россия ведет геноцидную войну против украинского народа. «Наш долг перед человечеством противостоять этому злу. Для этого страны, поддерживающие Украину, должны предоставить больше оружия и ввести более жесткие санкции, – говорит министр. – Агрессору необходимо немедленно увеличить цену агрессии до осени. Это моральный долг свободных народов и неизбежная задача также ради нашей собственной безопасности».

Рейнсалу напомнил, что сегодня, в День восстановления независимости Эстонии, мы вспоминаем всех жертв, отдавших жизнь за нашу свободу. «Мы также молимся за мужчин и женщин, которые защищают свободу на украинских фронтах», – добавил он.