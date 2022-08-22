Штрафы за нарушение требований по защите личных данных установили новый рекорд

«Разумеется, никто не был проинформирован об использовании личных фотографий, и компании пришлось заплатить за урок штраф в размере более 7,5 миллионов фунтов стерлингов», – прокомментировал Оявер.

Пример преднамеренного неправомерного использования личных данных Clearview AI тем более интересен, что в феврале компания уже была оштрафована на 20 миллионов евро итальянским органом по защите данных. До этого греческая инспекция по защите данных также наложила штраф в размере 20 млн евро, а Франция и Австрия запретили такую ​​обработку данных. «Было бы интересно узнать, выгоден ли проект или наложенные сегодня штрафы свели на нет его финансовый смысл», – отметил Андрес Оявер.

Уже ставшими обычными наказания понесли Meta (Facebook) и Google, которые пополнили бюджеты стран-членов Евросоюза на 17 и 10 миллионов евро соответственно.

«Я бы также отметил случай, когда голландская инспекция по защите данных оштрафовала местную налоговую и таможенную инспекцию, то есть штраф получила государственная служба. Выяснилось, что налоговая инспекция годами вела черный список лиц, которые могли совершать налоговые махинации. Однако, у налоговой инспекции не было законных оснований для ведения такого списка. Кроме того, в списке были и люди, которые попали в него по ошибке, ложная информация также причинила им проблемы и стала причиной дискриминации», – отметил эксперт по защите данных. Налогово-таможенный департамент Нидерландов был оштрафован на 3,7 млн ​​евро.