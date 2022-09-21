В среду вечером группа молодых русскоязычных людей протестовала в Таллинне против мобилизации, введенной в России.
Фото ⟩ Перед посольством РФ в Таллинне прошел протест против мобилизации
Перед посольством РФ в Таллинне прошел протест против мобилизации
В среду утром президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Это вызвало массовую волну протестов в Москве и других городах России.
В девять часов вечера в Таллинне у посольства РФ десяток молодых русскоязычных людей протестовали против мобилизации. Однако обстановка перед посольством была спокойной.
«Засуньте себе в ж*** вашу могилизацию!» – гласил плакат протестующих. Также развевался бело-сине-белый флаг, ставший антивоенным символом.
О том, как проходят акции протеста в России, читайте здесь – «Нет могилизации»: в России проходят протесты, в Москве и Петербурге начались жесткие задержания.
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