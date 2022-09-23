Работников сферы культуры и тренеров ждет рекордно высокое повышение зарплаты

В 2023 году минимальная зарплата работников сферы культуры повышается с 1400 до 1600 евро. Помимо этого, фонд зарплаты учреждений, входящих в сферу Министерства культуры, вырастет на 7,34 миллиона евро. Благодаря этому можно будет повысить зарплату и тех работников, которых рост минимальной зарплаты не затронет. Распределением этой суммы между работниками будут заниматься руководители учреждений.

По словам министра культуры, социал-демократа Пирет Хартман, вопрос повышения зарплат в нынешней ситуации наиболее актуален как для сферы культуры, так и для обеспечения благополучия всего общества Эстонии.

«Самое большое за последние годы повышение зарплаты работников культуры, получающих зарплату из госбюджета, поможет людям пережить высокую инфляцию и защитит культурную жизнь Эстонии», – отметила Хартман.

Она также сказала, что помимо повышения минимальной зарплаты работников культуры рост фонда зарплаты расширит возможности руководителей учреждений.

«Проблемы учреждений сферы культуры лучше всего знают руководители этих учреждений. Увеличение фонда зарплаты позволит руководителям учреждений выплачивать своим работникам мотивирующую зарплату и, при необходимости, направлять дополнительные средства на оплату труда в секторы с самой высокой конкуренцией среди работников», – подчеркнула министр.

С нового года в сотрудничестве с местными самоуправлениями и спортивными клубами с 1020 до 1400 евро повысится и минимальная зарплата тренеров высшего, то есть начиная с пятого, профессионального разряда.