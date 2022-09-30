Eesti Energia огласила свою цену за универсальную услугу электроэнергии

«Окончательная цена для потребителя составляет 19,24 цента за киловатт-час, включая НДС, и дополнительно ежемесячная плата в размере 1,99 евро, также включая НДС», – сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос.

«Теперь, когда мы знаем цену для конечного пользователя, мы просматриваем всю нашу базу данных. Мы сравниваем фактически оплаченный счет за два месяца и количество потребленной энергии, получаем оттуда среднюю цену и сравниваем ее с этой новой ценой универсальной услуги. Всем тем клиентам, чья цена выше цены универсальной услуги, письма начнут приходить с завтрашнего дня», – объяснила Роос.

Роос подчеркнула, что клиентам не нужно бежать сломя голову, потому что договор на универсальную услугу имеет обратную силу. «Для того чтобы наши клиенты были в равных условиях, мы хотели бы объявить, что к 12 октября мы хотели бы знать, хочет ли клиент отказаться от универсальной услуги или нет».