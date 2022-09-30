Сегодня на пресс-конференции член правления Eesti Energia Агнес Роос объявила окончательную цену универсальной услуги для потребителей.
Eesti Energia огласила свою цену за универсальную услугу электроэнергии
«Окончательная цена для потребителя составляет 19,24 цента за киловатт-час, включая НДС, и дополнительно ежемесячная плата в размере 1,99 евро, также включая НДС», – сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос.
«Теперь, когда мы знаем цену для конечного пользователя, мы просматриваем всю нашу базу данных. Мы сравниваем фактически оплаченный счет за два месяца и количество потребленной энергии, получаем оттуда среднюю цену и сравниваем ее с этой новой ценой универсальной услуги. Всем тем клиентам, чья цена выше цены универсальной услуги, письма начнут приходить с завтрашнего дня», – объяснила Роос.
Роос подчеркнула, что клиентам не нужно бежать сломя голову, потому что договор на универсальную услугу имеет обратную силу. «Для того чтобы наши клиенты были в равных условиях, мы хотели бы объявить, что к 12 октября мы хотели бы знать, хочет ли клиент отказаться от универсальной услуги или нет».
Универсальная услуга – это выборочная мера государства, которая помогает людям снизить риски и смягчить потенциальный рост цен предстоящей зимой. Все клиенты, чей текущий пакет электроэнергии дороже, автоматически переводятся на универсальное обслуживание. К нему могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества.