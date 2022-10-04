За неделю в Эстонии скончались 11 человек с COVID-19

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, на прошлой неделе зарегистрировали 3561 новый случай заболевания, в том числе 1316 были лабораторно подтверждены, а 2245 клинически диагностированы. «По сравнению с предыдущей неделей число случаев болезни было скорее стабильным, оно выросло на 5,7 процента, число позитивных тестов продолжает расти прежде всего в старших возрастных группах», - пояснила Варьяс и добавила, что коэффициент R составляет по всей Эстонии 1,04. На этой неделе можно ожидать небольшого роста заболеваемости.

По состоянию на утро понедельника были госпитализированы 210 пациентов с COVID-19, в том числе девять человек в интенсивной терапии. За неделю госпитализировали 201 пациента, в том числе 74 из-за симптомов COVID-19. По сравнению с позапрошлой неделей число госпитализированных выросло на 25,6 процента, среднее число новых госпитализированных с симптомами COVID-19 за семь дней выросло с 8,4 до 10. За неделю скончались 11 человек в возрасте 68-94, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.

За неделю ввели 6694 дозы вакцины, в том числе 196 новых доз. Дополнительную или бустерную дозу получили 481 175 человек. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 63,6 процента населения.