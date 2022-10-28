Женская команда Эстонии по керлингу под руководством Марие Калдвеэ примет участие в этапе турнира по керлингу Nordic Curling Tour, который пройдет Стокгольме. Турнир соберет сильнейших представительниц этого вида спорта и ожидается плотная конкуренция.
Женская команда Эстонии по керлингу соревнуется на этапе турнира Nordic Curling
Капитан эстонской команды Марие Калдвеэ отметила, что в соревнованях участвуют необычайно сильные команды.
«Три сборных прибыли сюда прямиком из Канады, там проводились турниры Grand Slam, там выступала шведская команда (капитан Анна Хассельборг), а также наши соперницы по подгруппе, тоже шведки – команда под руководством Исабеллы Вранэ, а также третья команда – итальянки во главе с капитаном Стефанией Константини. Кроме того, в соревнованиях принимает участие шедская юниорская група, в этом году они завоевали серебряную медаль на юниорском чемпионате мира», - сказала Калдвеэ.
Эстонская сборная выступает на турнире в следующем составе: Марие Калдвеэ (капитан), Лийса Турманн, Керли Лайдсалу, Эрика Тувике.
Первыми соперниками нашей команды в сегодняшней игре станет швейцарская сборная (капитан Бриар Хюрлиманн). Вечером наши девушки встречаются с итальянской командой, а в субботу – с представительством Швеции.
В общей сложности на этот турнир выйдет восемь команд, поделенных на две подгруппы. Победители определятся в воскресенье.
Результаты турнира публикуются здесь.