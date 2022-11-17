Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 ноября: изменения в системе пособий, полуподпольный магазин низких цен, тренды рождественских украшений и филиал Дома искусств в Ласнамяэ
Сегодня в выпуске:
- Правительство Эстонии провело очередное заседание. О принятых решениях, готовящихся законопроектах и планах на будущее - в материале нашего корреспондента
- Сообщения по нашей стране: новый эстонский спутник ESTCube-2 готов отправиться в космос, живущие в Таллинне одинокие пенсионеры могут получить продовольственную помощь
- В Таллинне без громкой шумихи открылся супермаркет, в ассортименте которого немало товаров российского производства. Как такой магазин мог появиться в условиях антироссийских санкций и что там можно купить?
- Скоро первый адвент, а это значит, что пора начинать украшать свой дом к рождественским праздникам! Наша корреспондент выясняла, какие цвета и аксессуары будут модными в этом сезоне
- Новости со всего света: Европу может ждать эпидемия онкозаболеваний, НАСА успешно запустило к Луне ракету «Артемида» и запрет на Гарри Поттера в России
- Большая культура приходит в крупнейший спальный район столицы. Какие выставки и меропритиятия пройдут в открывшемся в Ласнамяэ филиале Таллиннского Дома искусств.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 ноября.