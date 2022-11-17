«Новости в 7» за 17 ноября: изменения в системе пособий, полуподпольный магазин низких цен, тренды рождественских украшений и филиал Дома искусств в Ласнамяэ

Сегодня в выпуске:

- Правительство Эстонии провело очередное заседание. О принятых решениях, готовящихся законопроектах и планах на будущее - в материале нашего корреспондента

- Сообщения по нашей стране: новый эстонский спутник ESTCube-2 готов отправиться в космос, живущие в Таллинне одинокие пенсионеры могут получить продовольственную помощь

- В Таллинне без громкой шумихи открылся супермаркет, в ассортименте которого немало товаров российского производства. Как такой магазин мог появиться в условиях антироссийских санкций и что там можно купить?

- Скоро первый адвент, а это значит, что пора начинать украшать свой дом к рождественским праздникам! Наша корреспондент выясняла, какие цвета и аксессуары будут модными в этом сезоне

- Новости со всего света: Европу может ждать эпидемия онкозаболеваний, НАСА успешно запустило к Луне ракету «Артемида» и запрет на Гарри Поттера в России

- Большая культура приходит в крупнейший спальный район столицы. Какие выставки и меропритиятия пройдут в открывшемся в Ласнамяэ филиале Таллиннского Дома искусств.