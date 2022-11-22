Кто будет жить в квартирах строящегося квартала небоскребов в центре Таллинна?

Одно из зданий строящегося в центре Таллинна квартала Arter, а именно девятиэтажный дом, будет жилым: в 58 предназначенных для сдачи внаем квартирах будут жить, в первую очередь, сотрудники компаний, расположенных в квартале. Управлять этим своеобразным апарт-отелем будет международная гостиничная компания Bob W. В двух других зданиях квартала фирма-застройщик Kapitel создаст 29 000 м² высококачественных офисных помещений и 6 000 м² площадей общественного питания и обслуживания.

По словам директора проекта Аллана Реммелькоора, сотрудники являются самой большой ценностью компаний. «Для международных фирм, которые начнут работу в квартале, конкуренция за привлечение рабочей силы в Эстонию будет достаточно жесткой, и мы в Arter хотим создать среду, которая будет способствовать этой цели. Компании, расположенные в квартале, могут предоставить своим иностранным специалистам как краткосрочные, так и долгосрочные условия проживания в одном из самых оживленных районов Таллинна. Заниматься размещением и управлять съемным жильем мы предложили Bob W, чей международный опыт позволит обеспечивать высококачественный сервис для наших партнеров», — добавил Реммелькоор.

«Мы рады стать частью знакового проекта развития недвижимости в Таллинне, где сможем использовать наши знания и сосредоточиться на дизайне. Кроме того, мы разделяем одни и те же ценности в области устойчивого развития и знаем, что квартал Arter строится в соответствии с международным сертификатом BREEAM Excellent», — прокомментировал сотрудничество директор по развитию Bob W Таави Петтай.

Здания с почти нулевым энергопотреблением и экологически безопасными энергетическими решениями спроектированы и построены в соответствии с уровнем «Excellent» международного стандарта BREEAM. Потребности зданий в охлаждении и отоплении покрываются за счет энергетических котлов и централизованного холодоснабжения.

В квартале будет 470 парковочных мест, автомойка и самая большая в Эстонии крытая стоянка для велосипедов более чем на 100 мест, место для мойки и обслуживания велосипедов, а также раздевалки и душевые для велосипедистов. Весь квартал будет завершен в третьем квартале 2024 года, включая новую улицу Вески и реконструированный участок улицы Иманта.