Каллас: мы близки к соглашению о потолке цены на российскую нефть

По данным Bloomberg, страны ЕС сейчас обсуждают введение максимальной ставки цены на российскую сырьевую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее допускалась максимальная цена 65-70 долларов, передает Postimees.

«Мы все время хотели, чтобы она [максимальная цена] была ниже рыночной цены. Если рыночная цена сейчас, кажется, 68, то 60 точно ниже», – сказала Каллас на пресс-конференции.

«Мы с самого начала говорили о санкциях на российскую нефть, что она питает российскую военную машину и эти доходы нужно отнять. Теперь вопрос в том, где граница, после которой начинаются доходы, и в страхах о том, будет ли вообще нефть», – сказала Каллас.