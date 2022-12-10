Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил сегодня на заседании собрания партии в деревне Тобиа в Ляэне-Вирумаа, что правительство больше не функционирует и это мучение могло бы закончится.
Юри Ратас о нынешнем правительстве: это мучение могло бы закончиться
По словам Ратаса, Эстония является одним из четырех государств-членов Евросоюза, не применяющих пониженную ставку НДС к продуктам питания, а коалиция отклонила соответствующие проекты Центристской партии.
По его мнению, последние события ясно показывают, что внимание правительства сосредоточено на разрешении внутренних разногласий, а защита средств к существованию людей отошла на второй план.
«Похоже, что ответственность за спасение утопающих лежит на самих утопающих. У правительства есть другие дела. Министр предпринимательства находится в конфликте с предпринимателями и считает, что цена на электроэнергию не влияет на бизнес. Министр внутренних дел хотел построить детские сады, а партия «Отечество» поддерживает связанные с ней некоммерческие организации. По-прежнему существует путаница с судном СПГ и портом, и необходимо обмениваться радиовызовами, чтобы премьер-министр и министры могли связаться друг с другом. При этом премьер-министр утверждает, что не знала о правительственных «крышевых» деньгах, а бывшая министр финансов от Партии реформ говорит, что желание раздать деньги ни для кого не могло стать неожиданностью. Я чувствую, что эти мучения могли бы закончиться. Правительство прекратило свою работу и находится в режиме выборов», - сказал Ратас.
Ратас отметил, что премьер-министр Кая Каллас уделяет пристальное внимание личной жизни других политиков.
«Кроме того, премьер-министр неоднократно выражала в большом зале парламента обеспокоенность тем, что уже избранный председатель Рийгикогу не может быть заменен. Я утешал, что это будет возможно - уже пятого марта. Но тогда есть и шанс сменить премьера. Несмотря на предстоящие выборы, от правительства все равно ждут действий, не похожих на сплошной цирк, потому что на самом деле все это далеко от шутки», - сказал Ратас.
Председатель Центристской партии добавил, что в качестве противовеса налоговому плану Партии реформ в пользу самых богатых, план Центристской партии оставит больше денег в руках всех тех, кто зарабатывает менее 4000 евро.
«В налоговой политике принципом Партии реформ по-прежнему остается простота, а не справедливость и эффективность, что ценится остальной Европой. План партии премьер-министра по повышению необлагаемого налогом дохода для всех возьмет 340 миллионов евро из государственного бюджета и даст больше всего тем, кто может внести немного больший финансовый вклад, чтобы сделать общество сильнее и сплоченнее. Вместо того чтобы оставить больше денег в руках людей, получающих низкую и среднюю заработную плату, они хотят дать больше всего тем, кто меньше всего в этом нуждается», - сказал Ратас.