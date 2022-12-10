Юри Ратас о нынешнем правительстве: это мучение могло бы закончиться

«Похоже, что ответственность за спасение утопающих лежит на самих утопающих. У правительства есть другие дела. Министр предпринимательства находится в конфликте с предпринимателями и считает, что цена на электроэнергию не влияет на бизнес. Министр внутренних дел хотел построить детские сады, а партия «Отечество» поддерживает связанные с ней некоммерческие организации. По-прежнему существует путаница с судном СПГ и портом, и необходимо обмениваться радиовызовами, чтобы премьер-министр и министры могли связаться друг с другом. При этом премьер-министр утверждает, что не знала о правительственных «крышевых» деньгах, а бывшая министр финансов от Партии реформ говорит, что желание раздать деньги ни для кого не могло стать неожиданностью. Я чувствую, что эти мучения могли бы закончиться. Правительство прекратило свою работу и находится в режиме выборов», - сказал Ратас.