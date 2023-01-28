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Трагическое утро: на улице найдено тело человека

Сийм Михайлов
, журналист
Трагическое утро: на улице найдено тело человека
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

Сегодня утром, 28 января, в Центр тревоги поступило сообщение о лежащем на улице в Янеда человеке. Приехавшие на место медики констатировали его смерть. 

В субботу около пяти часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Янеда в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа на улице лежит мужчина. 

Прибывшие на место полицейские нашли человека, но он не реагировал, поэтому на помощь была вызвана скорая помощь. 

Медики констатировали смерть этого человека. Точные причины смерти будут установлены в ходе вскрытия. 

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