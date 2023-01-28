Сегодня утром, 28 января, в Центр тревоги поступило сообщение о лежащем на улице в Янеда человеке. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.
Трагическое утро: на улице найдено тело человека
Трагическое утро: на улице найдено тело человека
В субботу около пяти часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Янеда в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа на улице лежит мужчина.
Прибывшие на место полицейские нашли человека, но он не реагировал, поэтому на помощь была вызвана скорая помощь.
Медики констатировали смерть этого человека. Точные причины смерти будут установлены в ходе вскрытия.
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