Трагическое утро: на улице найдено тело человека

В субботу около пяти часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Янеда в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа на улице лежит мужчина.

Прибывшие на место полицейские нашли человека, но он не реагировал, поэтому на помощь была вызвана скорая помощь.