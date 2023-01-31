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Грузовик из Польши съехал в кювет в Валгамаа

Тийт Лойм
, репортер
Грузовик из Польши съехал в кювет в Валгамаа
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В Валгамаа грузовик из Польши съехал в кювет.
В Валгамаа грузовик из Польши съехал в кювет. Фото: Arvo Meeks

В понедельник в волости Валга грузовик с польскими номерами съехал в кювет. Во вторник прибыла техника, которая помогла вытащить грузовик на дорогу. 

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сообщила, что ДТП с грузовиком на 195-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло в понедельник вечером, около 20 часов. 

«Полицейские установили, что водитель был трезв, имел право управлять автомобилем и не пострадал. Ему были даны указания, как действовать после аварии, как и у кого заказывать тяжелую технику, чтобы помочь грузовику с зерном вернуться на дорогу», - сказала Кейск.

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