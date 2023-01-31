Грузовик из Польши съехал в кювет в Валгамаа

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сообщила, что ДТП с грузовиком на 195-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло в понедельник вечером, около 20 часов.

«Полицейские установили, что водитель был трезв, имел право управлять автомобилем и не пострадал. Ему были даны указания, как действовать после аварии, как и у кого заказывать тяжелую технику, чтобы помочь грузовику с зерном вернуться на дорогу», - сказала Кейск.