Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: к врачу не попасть – дальше будет лучше?

13:00 комментарий ЭМО
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: к врачу не попасть – дальше будет лучше?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Тартуский университет занялся исследованием проблемы очередей в отделения экстренной медицины (ЭМО). Авторы предлагают создать дежурные центры семейных врачей и найти оптимальную численность бригад скорой помощи. Спасет ли это пациентов от изнуряющих очередей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель сестринской службы Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова. Смотрите интервью в 13:00!

  • Пациенты штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться. Есть ли у этой проблемы решение?
  • Дежурные центры семейных врачей спасут от очередей?
  • Нужно ли оптимизировать численность бригад скорой помощи? 
  • Есть ли резон в привлечении парамедиков и медицинских техников?
  • Как увеличить пространство для маневров? Где взять персонал?
  • Повышение зарплат медиков приведет к положительным изменениям?
  • Почему проблема очередей не решается, а только усугубляется?
Ключевые слова
Наверх