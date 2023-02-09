Тартуский университет занялся исследованием проблемы очередей в отделения экстренной медицины (ЭМО). Авторы предлагают создать дежурные центры семейных врачей и найти оптимальную численность бригад скорой помощи. Спасет ли это пациентов от изнуряющих очередей?
Студия Postimees: к врачу не попасть – дальше будет лучше?
13:00 комментарий ЭМО
Студия Postimees: к врачу не попасть – дальше будет лучше?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель сестринской службы Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова. Смотрите интервью в 13:00!
- Пациенты штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться. Есть ли у этой проблемы решение?
- Дежурные центры семейных врачей спасут от очередей?
- Нужно ли оптимизировать численность бригад скорой помощи?
- Есть ли резон в привлечении парамедиков и медицинских техников?
- Как увеличить пространство для маневров? Где взять персонал?
- Повышение зарплат медиков приведет к положительным изменениям?
- Почему проблема очередей не решается, а только усугубляется?
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