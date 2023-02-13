ВОПРОС ЮРИСТУ ⟩ Считается ли падение по дороге на работу несчастным случаем на производстве?

Объясняет консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Рейн Рейсберг.

Несчастным случаем на производстве признается повреждение здоровья или смерть работника, наступившие при выполнении задания, данного работодателем, или при выполнении другой работы с его разрешения, во время перерыва, включаемого в рабочее время, или при выполнении иной деятельности в интересах работодателя. До 2003 года в этот список входили также повреждения здоровья, полученные по дороге на работу, однако по действующему законодательству несчастный случай, произошедший по дороге на работу, не считается несчастным случаем на производстве.

Несчастным случаем на производстве признается повреждение здоровья или смерть работника, наступившие при выполнении задания, данного работодателем, или при выполнении другой работы с его разрешения, во время перерыва, включаемого в рабочее время, или при выполнении иной деятельности в интересах работодателя. Рейн Рейсберг

Ситуация, когда работник поскользнулся на улице и сломал запястье, например, по дороге из дома на работу или домой с работы, не считается несчастным случаем на производстве. Также не считается таковым повреждение здоровья, полученное при поездке из дома на работу на общественном транспорте или автомобиле.

В то же время, есть профессии, требующие перемещения с одного места на другое, например, почтальон, водитель, дворник. В этом случае работник выполняет свои обязанности, и несчастный случай на дороге считается несчастным случаем на производстве. Таким образом, ситуации оцениваются в индивидуальном порядке.