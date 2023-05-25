Большинство несчастных случаев, связанных с электричеством, происходит дома

Согласно данным, полученным Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), в 2022 году произошло 39 несчастных случаев, связанных с электричеством. Смертельных случаев зафиксировано не было, тем не менее, 4 человека получили серьезные травмы и 35 человек - легкие травмы.
«Основными причинами несчастных случаев, связанных с электричеством, являются несоблюдение требований безопасности, небрежность и использование неисправного или не соответствующего условиям электрооборудования. Большинство несчастных случаев или 87% от общего числа, связанных с электричеством, произошло дома, в его окрестностях или в общественных местах, 13% - на рабочем месте», - прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.
Количество несчастных случаев, вызванных электричеством, снизилось по сравнению с предыдущими двумя годами. Уменьшилось число несчастных случаев, как с легкими, так и с тяжелыми последствиями. За последние четыре года не было ни одного несчастного случая с летальным исходом, причиной которого послужило бы электричество.
«Хотя по сравнению с предыдущими годами количество несчастных случаев с участием маленьких детей уменьшилось, они по-прежнему составляют значительную часть, связанных с электричеством домашних несчастных случаев. Злоключения с участием маленьких детей в основном происходят из-за острых предметов, которые дети пытаются вставить в розетку, или оборванных электрических проводов, оставленных без должного внимания взрослых», - добавила Тейнемаа.
Что касается взрослых, то несчастные случаи с их участием в домашних условиях происходили при использовании сломанных или поврежденных электроприборов (светильников, электроплит, электрических газонокосилок, кофеварок, розеток, посудомоечных машин), а также из-за проводов с оборванной изоляцией. Несчастные случаи в доме случались и во время ремонтных работ, когда электричество оставалось включенным даже в период выполнения работ.
Несчастные случаи на производстве в основном были вызваны несоблюдением требований техники безопасности при проведении электротехнических работ и из-за неисправного электрооборудования.
Регионально наибольшее количество несчастных случаев, вызванных электричеством, в 2022 году произошло в Северной Эстонии. Больше всего несчастных случаев произошло в Харьюмаа, Таллинне и Тартумаа. В семи уездах не было зарегистрировано ни одного несчастного случая.
Советы по обеспечению электробезопасности:
- позвольте компетентному специалисту регулярно проверять состояние электросистем здания;
- не проводите электротехнические работы самостоятельно, а воспользуйтесь помощью компетентного специалиста. Самостоятельно можно выполнять простые работы, но при условии, что у вас есть необходимые знания (например, замена выключателей, розеток, «гнезд» для ламп, плавких предохранителей);
- если количество электроприборов и потребление электричества значительно увеличилось, задумайтесь о том, чтобы модернизировать электрическую систему дома;
- электрическая система дома должна быть оснащена соответствующим и работающим защитным оборудованием. Для дополнительной защиты от риска поражения электрическим током и предотвращения опасности пожара следует установить устройство дифференцированного тока (дифференциальный автомат);
- не перегружайте электрооборудование и электропроводку; перегрузка является опасным источником возникновения пожара;
- используйте оборудование только в предусмотренных для этого условиях. Электрооборудование, предназначенное для использования в помещении, нельзя использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях (например, в ванных комнатах);
- в домах, где есть маленькие дети, устанавливайте розетки с защитой от детей или используйте защитные крышки для предотвращения доступа к контактам розетки;
- не используйте электрооборудование, которое повреждено (например, изоляция кабеля или корпус оборудования имеют видимые дефекты);
- если вы заметили упавшую воздушную линию электропередачи или открытую подстанцию, немедленно сообщите об этом оператору сети. Если вам необходимо работать в защитной зоне линии электропередачи, сообщите об этом оператору сети.