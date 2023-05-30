Прогноз: в ближайшие годы можно забыть о низких процентных ставках

Может ли Европейский центральный банк в ближайшее время прекратить повышение процентных ставок?

В отличие от США, борьба с инфляцией в еврозоне еще не закончена, поскольку базовая инфляция в регионе остается близкой к историческим максимумам. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохраняет агрессивную позицию, но и в еврозоне марафон повышения процентных ставок приближается к финишу.

Традиционно ЕЦБ не дает ориентиров по уровню будущих процентных ставок, но, согласно прогнозам рынка фьючерсов, участники рынка ожидают, что ЕЦБ повысит ставки на 0,25 процентных пункта еще один или два раза, приблизив ставку ЕЦБ к 3,50–3,75%. После чего ЕЦБ может сделать паузу, чтобы оценить влияние уже принятых мер на экономические процессы.

Поскольку рост процентных ставок в еврозоне переходит в завершающую стадию, важным становится вопрос о том, когда можно ожидать нормализации процентных ставок. Хотя верхний предел повышения ставок не за горами, ни участники рынка, ни представители ЕЦБ не ожидают их снижения в этом году. При более низком уровне инфляции процентные ставки ЕЦБ могут начать постепенно снижаться в течение следующих двух лет.