Намеки на сокращения и выселение вызвали напряжение вокруг Русского театра

Вечером того же дня русскоязычный сегмент ERR опубликовал выдержку из программы вице-канцлера Раудсеппа, где затрагивается деятельность таллиннского Русского театра. До конца года чиновник предлагает решить вопрос о сокращении объемов его финансирования при увеличении загруженности труппы до «средней по государственным театрам (50 процентов)». Перечисляются и другие чувствительные нововведения. «Начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе, при необходимости внести изменения в совет, объявить новый конкурс на должность генерального директора, а если понадобится - найти помещение меньшего размера».

Тогда же, в пятницу 2 июня, в передаче Reporteri eritund (Vikkerraadio) новый министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) высказалась за то, чтобы система финансирования государственных театров была «единой, прозрачной и понятной для всех». При этом министр особо отметила, что ее ведомство стремится сохранить объемы финансирования на том же уровне, что и раньше, хотя и не может сделать это за Рийгикогу. Впрочем, курс на оптимизацию был отчетливо сформулирован и в этом заявлении.

В понедельник министр культуры сказала «Актуальной камере», что озвученная вице-канцлером идея урезания деятельности Русского театра пока не обсуждалась в министерстве и не является политическим решением, а лишь предложением одного чиновника.

Министр культуры Хейди Пурга в студии Postimees. 02 мая 2023. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics