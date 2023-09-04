«Дорожному хаосу нет конца»: Михаилу Кылварту могут выразить недоверие

По словам председателя фракции «Отечество» Карла Сандера Казе, горуправа не смогла выполнить своих задач. «Осень наступила, а дорожному хаосу в Таллинне нет конца. Ситуация усугубляется тем, что ответственные за хаос члены городской управы не хотят отвечать на вопросы перед собранием. Предприятиям и таллиннцам был нанесен огромный ущерб, поэтому вы обсуждаем выражение недоверия мэру», - сказал Казе.

Председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере также настроен критически. «Нынешняя городская управа является самым большим тормозом на пути развития Таллинна. Дорожный хаос, перевернувший повседневную жизнь горожан, тоже является результатом неправильных решений руководства», - заявил Пере, добавив, что руководители города во главе с мэром на протяжении многих лет игнорировали рекомендации экспертов, как сделать мобильность в городе лучше и современнее.

Председатель фракции «Ээсти 200» Йоэль Йессе подтверждает, что с планированием и организацией инфраструктуры и сферы общественного транспорта, а также с управлением строительными процессами столичные руководители не справились.