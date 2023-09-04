«Дорожному хаосу нет конца»: Михаилу Кылварту могут выразить недоверие

Фракции Партии реформ, «Отечества» и «Ээсти 200» в Таллиннском городском собрании рассматривают вопрос об инициировании вотума недоверия мэру Михаилу Кылварту из-за дорожного хаоса в столице.
По словам председателя фракции «Отечество» Карла Сандера Казе, горуправа не смогла выполнить своих задач. «Осень наступила, а дорожному хаосу в Таллинне нет конца. Ситуация усугубляется тем, что ответственные за хаос члены городской управы не хотят отвечать на вопросы перед собранием. Предприятиям и таллиннцам был нанесен огромный ущерб, поэтому вы обсуждаем выражение недоверия мэру», - сказал Казе.
Председатель фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере также настроен критически. «Нынешняя городская управа является самым большим тормозом на пути развития Таллинна. Дорожный хаос, перевернувший повседневную жизнь горожан, тоже является результатом неправильных решений руководства», - заявил Пере, добавив, что руководители города во главе с мэром на протяжении многих лет игнорировали рекомендации экспертов, как сделать мобильность в городе лучше и современнее.
Председатель фракции «Ээсти 200» Йоэль Йессе подтверждает, что с планированием и организацией инфраструктуры и сферы общественного транспорта, а также с управлением строительными процессами столичные руководители не справились.
«Как видно и слышно, начало учебного года с точки зрения дорожного движения будет особенно сложным в Таллинне. Кроме того, трамвай не доберется до Таллиннского аэропорта в ближайшие два года, от терминала D новый трамвай пройдет несколько сотен метров, виадук Тонди будет закрыт до конца 2024 года, реорганизация общественного транспорта была проведена летом в срочном порядке, без привлечения сообщества», - отметил Йессе.