Рауль Эаметс ⟩ Зарплата учителей должна быть нашим главным приоритетом

Это означает, что учителя теперь имеют законное право на забастовку и, вероятно, в какой-то момент используют эту возможность. С точки зрения учителей, такое поведение очень понятно: если тебе обещают повышение зарплаты, а этого в итоге не происходит, ты имеешь полное право протестовать.

Когда я просматривал старые газеты, мое внимание привлекла статья наших ученых в области педагогики Маргуса Педасте и Яали Лейен, в которой они говорили о финансовых проблемах в сфере образования. Хотя статья и была написана три года назад, ее можно было бы смело опубликовать и сегодня, потому что с того времени особо ничего не изменилось. Авторы ссылаются на исследование ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), проведенное в 2018 году. Согласно этому исследованию, учитель тогда чувствует, что его работа ценится, когда он испытывает глубокое удовлетворение. Этому способствуют низкий уровень стресса, хорошее психическое здоровье, способность справляться с трудностями, законченное педагогическое образование, высокая внутренняя мотивация и удовлетворенность заработной платой. Данные критерии должны действовать и сегодня.