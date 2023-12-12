Рауль Эаметс ⟩ Зарплата учителей должна быть нашим главным приоритетом

В последнее время большой отклик в медиапространстве имеет вопрос зарплаты учителей. На сегодня очевидно то, что правительство не может найти недостающие десять миллионов евро, которые позволили бы поднять зарплату учителей на пять процентов. А переговоры, проведенные при участии государственного посредника, завершились без достижения какого-либо соглашения.
Это означает, что учителя теперь имеют законное право на забастовку и, вероятно, в какой-то момент используют эту возможность. С точки зрения учителей, такое поведение очень понятно: если тебе обещают повышение зарплаты, а этого в итоге не происходит, ты имеешь полное право протестовать.