СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Обилие насилия, долг в размере 10 000 евро, пожар в Ласнамяэ

24 декабря на пограничный пункт Лухамаа прибыл гражданин Сербии, нелегально находившийся на территории Шенгенской зоны в течение восьми дней, шесть из которых он провел в Эстонии. Мужчине было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на шесть месяцев.

25 декабря гражданин Молдовы прибыл на пограничный пункт Койдула, незаконно находясь на территории Шенгенской зоны в течение 53 дней, два из которых он провел в Эстонии. Мужчине выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на шесть месяцев.

25 декабря гражданин Молдовы был проверен на пограничном пункте Койдула, и выяснилось, что его документы полностью поддельные. Документ был изъят, а сам он оштрафован на 500 евро. После процедуры мужчина был возвращен в Россию.

Пожары

25 декабря в 15:57 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире в районе Ласнамяэ на улице К. Кярбери. В квартире горела кровать. Пожар, возможно, произошел из-за неосторожного курения. Жителя квартиры доставили в больницу медики скорой помощи.

24 декабря в 12:52 в Центр тревоги поступило сообщение о горении открытым пламенем дома в деревне Каллавере, волость Йыэляхтме. В доме не было людей, однако в доме находились газовые баллоны. Пожар, возможно, начался из-за неисправности электроприбора.

26 декабря в 6:54 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании электрического щита в подъезде двухэтажного дома в поселке Виру-Яагупи волости Винни (Ляэне-Вирумаа). Из-за пожара спасатели вывели из подъезда 5 человек, одного из которых медики скорой помощи доставили в больницу, а состояние одного человека проверили на месте. Из дома были эвакуированы все остальные жители, всего из трех подъездов 14 человек. Пожар был потушен, и помещения проветрили. На место вызвали электриков, которые быстро восстановили электричество в двух подъездах. Жители одного подъезда временно нашли другое место проживания.

Прочее

24 декабря на окраине Тарту нетрезвый мужчина открыл в канун Рождества огонь по дому. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.