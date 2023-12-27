Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за праздничные дни сообщил о многочисленных случаях насилия, а также о почти ста иностранцев, которых развернули на границе с Россией. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на улице К. Кярбери в Ласнамяэ.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Обилие насилия, долг в размере 10 000 евро, пожар в Ласнамяэ
Насилие
22 декабря стало известно, что на улице Вана-Виру в Кесклинне был избит 33-летний мужчина.
22 декабря поступило сообщение об избиении 36-летнего мужчины на улице Сеемне в районе Кристийне.
22 декабря поступило сообщение, что неизвестный мужчина напал на группу людей на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ.
22 декабря поступило сообщение, что 40-летний мужчина избил свою 38-летнюю сожительницу в квартире в Пыхья-Таллинне.
23 декабря поступило сообщение, что 25-летний мужчина избил 31-летнюю женщину в доме на улице Кари в Пыхья-Таллинне.
23 декабря поступило сообщение, что в квартире на улице Асундузе в Ласнамяэ мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 47-летнюю сожительницу.
23 декабря поступило сообщение, что в квартире на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ мужчина избил 37-летнюю женщину.
24 декабря поступило сообщение, что 39-летний мужчина подвергся нападению в развлекательном заведении на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
25 декабря поступило сообщение, что 46-летний мужчина напал на свою сожительницу на улице Пагари в Кесклинне.
25 декабря поступило сообщение, что 19-летний мужчина избил 20-летнюю женщину в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ.
25 декабря поступило сообщение, что 20-летний мужчина напал на свою мать в квартире на улице Раадику в Ласнамяэ.
25 декабря поступило сообщение, что 41-летний мужчина, употреблявший алкоголь, напал на свою сожительницу в квартире на улице Паэкааре в Ласнамяэ. Мужчина был арестован сотрудниками полиции.
25 декабря поступило сообщение, что 35-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу в квартире на улице Паасику в Ласнамяэ. При этом присутствовали несовершеннолетние.
25 декабря поступило сообщение, что на улице Махтра в Ласнамяэ 33-летний мужчина был избит неизвестным.
26 декабря поступило сообщение, что 37-летний мужчина напал на свою сожительницу в квартире на улице Пунане в Ласнамяэ.
24 декабря поступило сообщение, что 56-летний пьяный мужчина угрожал 71-летнему мужчине в деревне Турба, муниципалитет Сауэ. Запугивавший был взят под стражу.
22 декабря поступило сообщение, что 27-летний мужчина напал на свою бывшую партнершу в их доме в Кейла.
23 декабря поступило сообщение, что женщина избила своего 47-летнего партнера в деревне Лаагри волости Сауэ.
25 декабря стало известно, что в Маарду 40-летний мужчина, употреблявший алкоголь, напал на свою сожительницу.
25 декабря полиция получила сообщение, что в волости Вильянди 17-летний юноша напал на 26-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые были его соседями. Полицейские задержали нападавшего.
25 декабря в полицию поступило сообщение, что 41-летняя женщина избила своего сожителя во время ссоры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве. Женщина была задержана.
24 декабря в полицию поступило сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве неизвестный мужчина избил 55-летнюю женщину.
24 декабря в полицию поступило сообщение, что в деревне Мяэтагузе 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу. Полицейские задержали мужчину.
24 декабря в полицию поступило сообщение, что 36-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу и ее дочь на бульваре Тооме в Ахтме. Мужчина был арестован.
23 декабря полиция получила информацию о том, что 24-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу на бульваре Эстония в Ахтме. Нападавший был арестован.
22 декабря в полицию поступило сообщение, что 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил охранника в магазине на улице Фама в Нарве.
23 декабря в полицию поступило сообщение, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал острым предметом женщине в развлекательном заведении на улице Пяхклимяэ в Нарве. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
24 декабря в полицию поступила информация, что в Раквере между двумя сожителями произошла ссора, в результате которой пьяный мужчина напал на женщину.
22 декабря в полицию поступило сообщение, что 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену во время рождественских посиделок в волости Винни. Полиция арестовала мужчину.
22 декабря в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина угрожал и избил свою 27-летнюю жену в многоквартирном доме в Пайде, нанеся ей телесные повреждения.
По данным полиции, в Хаапсалу во время Рождества произошло два инцидента с поножовщиной, в результате которых пострадали четыре человека. Подозреваемые были задержаны полицией. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
23 декабря в полицию поступило сообщение, что 30-летний мужчина напал на свою 28-летнюю сожительницу в частном доме в Пайкузе. Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.
25 декабря в полицию поступило сообщение, что 46-летний мужчина избил свою 38-летнюю жену в многоквартирном доме в Кохила, нанеся ей телесные повреждения, после чего она была доставлена в больницу. Полиция арестовала 46-летнего мужчину по подозрению в совершении этого преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
22 декабря в полицию поступило сообщение, что 44-летний мужчина украл из магазина на улице Папиниду в Пярну готовую еду и другие продукты, причинив ущерб почти на 280 евро. Мужчина был задержан охранником магазина.
23 декабря полиция получила вызов на Калда-теэ в Тарту, где из магазина были украдены товары. Полиция арестовала одного человека, подозреваемого в краже. Ущерб, нанесенный кражей, уточняется.
25 декабря поступило сообщение о краже четырех велосипедов с подземной парковки на улице Пилле в Кесклинне. Ущерб от кражи составил до 5 000 евро.
25 декабря поступило сообщение, что в дом в волости Саку проникли и украли ювелирные изделия, ноутбук и бензопилу. Ущерб от кражи оценивается в 650 евро.
Мошенничество
22 декабря полиция получила сообщение, что в ноябре 22-летний мужчина попросил в долг у 23-летнего жителя Рапламаа и, когда последний попросил вернуть деньги, 22-летний сказал, что дававший в долг получит свои деньги обратно только в том случае, если даст ему в долг еще. Таким образом, с 19 ноября по 16 декабря 23-летний мужчина одолжил 22-летнему мужчине почти 10 000 евро, которые он до сих пор не получил обратно.
Безопасность на границе
23 декабря помощники полиции Пыхьяской префектуры проверили автомобиль Bolt, за рулем которого находился гражданин Республики Узбекистан, родившийся в 1975 году. Оказалось, что виза мужчины была недействительна. Мужчину доставили в центр задержания, ему было составлено предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года и штраф в размере 400 евро.
23 декабря патруль был вызван на рейс из Хургады, потому что житель Эстонии 1978 года рождения употреблял алкоголь, вел себя агрессивно и толкнул члена экипажа.
24 декабря гражданин Грузии 1992 года рождения, который нелегально находился в Шенгенской зоне 117 дней, причем все эти дни - в Эстонии, хотел отправиться из аэропорта Таллинна в Кутаиси. Мужчине было составлено предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, наложен запрет на въезд на три года и наложен штраф в размере 100 штрафных единиц, что составляет 400 евро.
Во время праздников четверо граждан России и двое граждан Кыргызстана были уличены в нарушении визовых правил на пограничном пункте «Нарва-1». Граждане были оштрафованы, им было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
На Рождество эстонские пограничники отказали 87 иностранцам во въезде в Эстонию через КПП в Нарве и отправили их обратно в Россию. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
В праздничные дни пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Украины, двух граждан России и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
24 декабря на пограничный пункт Лухамаа прибыл гражданин Сербии, нелегально находившийся на территории Шенгенской зоны в течение восьми дней, шесть из которых он провел в Эстонии. Мужчине было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на шесть месяцев.
25 декабря гражданин Молдовы прибыл на пограничный пункт Койдула, незаконно находясь на территории Шенгенской зоны в течение 53 дней, два из которых он провел в Эстонии. Мужчине выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на шесть месяцев.
25 декабря гражданин Молдовы был проверен на пограничном пункте Койдула, и выяснилось, что его документы полностью поддельные. Документ был изъят, а сам он оштрафован на 500 евро. После процедуры мужчина был возвращен в Россию.
Пожары
25 декабря в 15:57 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире в районе Ласнамяэ на улице К. Кярбери. В квартире горела кровать. Пожар, возможно, произошел из-за неосторожного курения. Жителя квартиры доставили в больницу медики скорой помощи.
24 декабря в 12:52 в Центр тревоги поступило сообщение о горении открытым пламенем дома в деревне Каллавере, волость Йыэляхтме. В доме не было людей, однако в доме находились газовые баллоны. Пожар, возможно, начался из-за неисправности электроприбора.
26 декабря в 6:54 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании электрического щита в подъезде двухэтажного дома в поселке Виру-Яагупи волости Винни (Ляэне-Вирумаа). Из-за пожара спасатели вывели из подъезда 5 человек, одного из которых медики скорой помощи доставили в больницу, а состояние одного человека проверили на месте. Из дома были эвакуированы все остальные жители, всего из трех подъездов 14 человек. Пожар был потушен, и помещения проветрили. На место вызвали электриков, которые быстро восстановили электричество в двух подъездах. Жители одного подъезда временно нашли другое место проживания.
Прочее
24 декабря на окраине Тарту нетрезвый мужчина открыл в канун Рождества огонь по дому. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.