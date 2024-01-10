Рейтинги: отрыв «Отечества» от EKRE увеличился еще больше

В конце прошлого года поддержка политических партий стабилизировалась, и в первую неделю нового года значительных изменений также не произошло. «Отечество» начинает год как самая популярная партия, с отрывом в 6,6 процентных пункта от занимающей второе место EKRE. Партия реформ, занимающая третье место, отстает от EKRE на 2,3 процентных пункта.