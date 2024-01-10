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Рейтинги: отрыв «Отечества» от EKRE увеличился еще больше

BNS
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Teele Toova

За последнюю неделю поддержка лидирующей в партийном рейтинге партия «Отечество» не изменилась, выяснили социологи в результате очередного опроса общественного мнения.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований фирмой Norstat Eesti, оппозиционную партию «Отечество» поддерживают 26,3%, оппозиционную Консервативную партию Эстонии (EKRE) – 19,7%, а Партию реформ – 17,4% избирателей, имеющих право голоса.

В конце прошлого года поддержка политических партий стабилизировалась, и в первую неделю нового года значительных изменений также не произошло. «Отечество» начинает год как самая популярная партия, с отрывом в 6,6 процентных пункта от занимающей второе место EKRE. Партия реформ, занимающая третье место, отстает от EKRE на 2,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15 %), СДПЭ (10,9%) и «Ээсти 200» (6%).

Общая поддержка коалиционных партий составляет 34,3 %, а оппозиционных – 61 %.

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