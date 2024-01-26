СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение отца с ножом на сына, мошенничество при покупке автомобиля, мать с детьми, застрявшая в лесу

25 января на пограничном пункте Лухамаа при въезде в Эстонию были проверены двое граждан России, предъявивших пограничникам латвийский вид на жительство. В ходе проверок выяснилось, что мужчины не имеют права на проживание в Латвийской Республике. Им был выписан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 28 граждан Молдовы, трех граждан России, двух граждан Грузии, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина Латвии, одного гражданина Казахстана и одного гражданина Мексики.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

ДТП

25 января в 9:35 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Канакюла, Пярнумаа. Грузовик съехал в кювет, в результате чего от него оторвался топливный бак, из которого вытекло примерно нескольких сотен литров топлива. Спасателям удалось собрать большую часть пролитого топлива и перекачать его обратно в бак. С автомобиля сняли аккумуляторные клеммы, чтобы предотвратить возгорание. Водитель не пострадал, и автомобильная фирма занималась дальнейшими процедурами самостоятельно.

Пожары