Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие несколько дней сообщил о нападении 51-летнего отца с ножом на сына в Нарве, а также о крупном мошенничестве при покупке автомобиля. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшейся электроподстанции в Маарду, и о матери с детьми, застрявшей на машине в лесу.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение отца с ножом на сына, мошенничество при покупке автомобиля, мать с детьми, застрявшая в лесу
Насилие
24 января 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 56-летнюю сожительницу в доме на улице Поститалу в Хааберсти. Мужчина был арестован сотрудниками полиции.
24 января в полицию поступило сообщение от 29-летнего мужчины, что его несколько раз ударили кулаком по лицу у дома на улице Уускюла в Нарве.
24 января 15-летний подросток обратился в полицию, что в квартире в Нарве на него напал с ножом его 51-летний отец, который был в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
26 января в полицию обратилась 32-летняя жительница волости Тойла, которая сообщила, что ее 34-летний сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, душил ее. Полицейские задержали мужчину, а скорая помощь оказала женщине первую помощь на месте.
25 января в полицию поступило сообщение, что 60-летний мужчина угрожал отверткой 20-летней женщине в подъезде многоквартирного дома на улице Раквере в Нарве.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Мошенничество
24 января было возбуждено уголовное дело после того, как в полицию обратился 42-летний мужчина, который хотел купить автомобиль Volvo на сайте некоей немецкой фирмы и внес предоплату в размере 25 000 евро. Связаться с компанией мужчине больше не удалось, а также он не получил ни денег, ни автомобиля. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе уголовного производства.
25 января житель Пярнумаа сообщил полиции, что в конце октября прошлого года через TikTok с ним связались и предложили возможность инвестировать на платформе Hantecfxpro. Для этого ему предложили зайти на сайт инвестиционной платформы, создать там аккаунт и скачать приложение Bitcoin. Через это приложение мужчина совершал финансовые переводы как для инвестиций, так и для получения прибыли. Ущерб составил 1 910 евро.
22 января 20-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником портала eesti.ee. Женщине сказали, что мошенники украли ее личные данные и пытаются оформить на ее имя кредит и снять деньги. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Безопасность на границе
24 января на пограничном пункте Лухамаа двум гражданам Молдовы было отказано во въезде, поскольку у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия их поездки. Иностранцам был выдан запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
24 января на пограничном пункте «Нарва-1» при проверке документов и багажа гражданина России, въезжающего в Эстонию, был обнаружен не принадлежащий ему паспорт гражданина Украины. Украинский паспорт был изъят, а человека отправили обратно в Россию.
24 января автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился гражданин России, прибыл на пограничный пункт «Нарва-1», направляясь из Эстонии. При проверке документов выяснилось, что у мужчины были временные финские водительские права, действующие только на территории Финляндии. Мужчине был выписан штраф в размере 200 евро, и ему предложили вызвать другого водителя с действующими водительскими правами. После проведения процедур ему разрешили покинуть страну.
25 января в Эстонию въехал гражданин Турецкой Республики 1987 года рождения. У него не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. На границе ему был выдан запрет на въезд, и он был помещен в центр содержания до обратного вылета.
25 января на пограничном пункте Лухамаа при въезде в Эстонию были проверены двое граждан России, предъявивших пограничникам латвийский вид на жительство. В ходе проверок выяснилось, что мужчины не имеют права на проживание в Латвийской Республике. Им был выписан запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 28 граждан Молдовы, трех граждан России, двух граждан Грузии, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина Латвии, одного гражданина Казахстана и одного гражданина Мексики.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
25 января в 9:35 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Канакюла, Пярнумаа. Грузовик съехал в кювет, в результате чего от него оторвался топливный бак, из которого вытекло примерно нескольких сотен литров топлива. Спасателям удалось собрать большую часть пролитого топлива и перекачать его обратно в бак. С автомобиля сняли аккумуляторные клеммы, чтобы предотвратить возгорание. Водитель не пострадал, и автомобильная фирма занималась дальнейшими процедурами самостоятельно.
Пожары
25 января в 12:21 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на предприятии, занимающейся газовыми устройствами, на Ангерья-теэ в деревне Хююру волости Сауэ. Первыми на место в 12:31 прибыли спасатели-добровольцы из Хююру, которые увидели пламя высотой около метра, исходящее из газового устройства на территории предприятия за пределами здания. Пламя находилось в 15 метрах от здания, из которого сотрудников компании попросили выйти в целях безопасности. На территории также находилось большое газохранилище. Прибывшие спасатели закрыли газовый клапан, но пламя продолжало разгораться. После консультации с сотрудниками компании пламя из устройства было потушено струей воды. После тушения техники газовой компании продолжили работу по устранению утечки. В 13:38 происшествие было передано техникам, и спасатели покинули место происшествия. Никто не пострадал.
25 января в 18:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Маарду-теэ в городе Маарду, где горела электроподстанция. Спасатели Мууга прибыли на место в 18:14 и увидели черный дым, поднимающийся из электроподстанции площадью около двух квадратных метров. Электрощит находился вдали от других зданий. Территория была огорожена предупредительной лентой, и к 19:21 электрощит был потушен. Прибывшие на место электрики продолжили разбираться со сгоревшей электростанцией.
26 января в 4:53 поступило сообщение, что из-под крыши жилого дома в деревне Рооду волости Тойла идет дым и пламя, люди покинули здание. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, войти в здание спасатели уже не могли. Пожар был локализован в 7:02. На месте происшествия работали спасательные команды Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.
25 января в 19:46 поступило сообщение, что на фанерном заводе в Отепя загорелась сушилка шпона. Работники начали тушить пожар с помощью водяных шлангов. Огонь от устройства распространился на вентиляционную систему и трубопровод теплообменников, где загорелась древесная пыль. Спасатели потушили огонь в сушилке здания и в выходящей вентиляционной трубе на крыше. Для окончательного тушения пожара и проверки пожарной безопасности спасатели разобрали 15 квадратных метров кровельных конструкций. Пожар частично повредил сушилку для шпона и уничтожил три вентилятора. Тушение пожара завершилось в 21:12, но проверка пожарной безопасности заняла больше времени.
26 января в 3:12 поступило сообщение, что на улице Пикк в поселке Вярска, Вырумаа, загорелся трактор для вывоза леса. Спасатели выяснили, что загорелась катушка удлинительного шнура, к которой был подключен обогреватель трактора. Окружающая местность также пострадала от пожара. Для тушения пожара потребовалось 200 литров воды.
Прочее
25 января в 17:53 помощь спасателей понадобилась в деревне Йыэкюла волости Ярва: мать с двумя детьми застряла на своей машине в снегу на лесной дороге и не могли выбраться самостоятельно. Спасатели Коэру нашли нуждающихся в помощи и помогли им благополучно выбраться из леса.