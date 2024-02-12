В понедельник за несколько минут до 20:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Мериметса в Пярну легковой автомобиль перевернулся на бок, но к прибытию полицейских водитель покинул место происшествия.
Легковой автомобиль перевернулся на бок, водитель скрылся с места происшествия
По словам представителя пресс-службы Департамента полиции и погранохраны (PPA), в настоящее время проводятся работы по установлению личности водителя, выяснению его местонахождения и причины ухода с места ДТП.
Спасатели поставили автомобиль на колеса, и ожидается прибытие эвакуатора.