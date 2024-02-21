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ДТП в Кристийне серьезно нарушило дорожное движение

Лийза Эхамаа
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Таави Сепп

Сегодня вечером около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что на Мустамяэ-теэ в таллиннском районе Кристийне зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель машины Volkswagen выехал задним ходом с парковки и столкнулся с автомобилем BMW, двигавшимся в сторону района Мустамяэ.

По словам представителя полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля отбросило на встречную полосу, где они, в свою очередь, столкнулись с двигавшимися по ней автомобилями Volvo и Toyota. Движение в районе аварии было серьезно нарушено. Было прервано курсирование троллейбусов, движение на месте аварии регулируется полицией.

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