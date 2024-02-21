ДТП в Кристийне серьезно нарушило дорожное движение

По предварительным данным, водитель машины Volkswagen выехал задним ходом с парковки и столкнулся с автомобилем BMW, двигавшимся в сторону района Мустамяэ.

По словам представителя полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля отбросило на встречную полосу, где они, в свою очередь, столкнулись с двигавшимися по ней автомобилями Volvo и Toyota. Движение в районе аварии было серьезно нарушено. Было прервано курсирование троллейбусов, движение на месте аварии регулируется полицией.