Сегодня вечером около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что на Мустамяэ-теэ в таллиннском районе Кристийне зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.
ДТП в Кристийне серьезно нарушило дорожное движение
По предварительным данным, водитель машины Volkswagen выехал задним ходом с парковки и столкнулся с автомобилем BMW, двигавшимся в сторону района Мустамяэ.
По словам представителя полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля отбросило на встречную полосу, где они, в свою очередь, столкнулись с двигавшимися по ней автомобилями Volvo и Toyota. Движение в районе аварии было серьезно нарушено. Было прервано курсирование троллейбусов, движение на месте аварии регулируется полицией.