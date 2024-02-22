Байден обозвал Путина последними словами

«Это последняя экзистенциальная угроза. Это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын вроде того парня Путина и других, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой для человечества является климат», - сказал Байден небольшой группе спонсоров.

Ранее Байден уже использовал выражение «сукин сын» в отношении других. В январе 2022 года он использовал это же выражение в адрес репортера Fox News в Белом доме.

У Байдена есть тенденция отходить от сценария во время сборов средств на выборах, и в последние месяцы он критиковал китайское правительство, Республиканскую партию и союзника США Израиль за бомбардировки сектора Газа.

Словесные нападки Байдена на Путина также резко усилились в Белом доме и в ходе предвыборной кампании. На прошлой неделе президент США обвинил Путина и его бандитов в смерти лидера оппозиции Алексея Навального.

«Мы не знаем точно, что произошло, но нет сомнений, что смерть Навального была последствием чего-то, что сделали Путин и его бандиты», - сказал Байден в Белом доме после того, как ФСИН объявил о смерти Навального.

Кремль отрицает причастность к смерти Навального и заявляет, что заявления Запада о том, что Путин несет ответственность, неприемлемы.

Во вторник Байден заявил, что США объявят крупный пакет санкций против России из-за смерти Навального и войны в Украине.

Ожидаемый оппонент Байдена от республиканцев в ноябре, бывший президент Дональд Трамп, выражал восхищение Путиным как во время своего пребывания в Белом доме в 2017-2021 годах, так и после. Однако недавно он также сравнил себя с Навальным, подразумевая, что они оба столкнулись с политически мотивированными преследованиями.