Премьер-министр Кая Каллас отметила в посвященной 106-летию Эстонской Республики речи, которую она произнесла накануне в Национальном музее в Тарту, что заботы Эстонии и всего мира можно выразить одним словом «война».
Каллас: странно говорить, что мы устали от этой войны, когда не мы сражаемся
Каллас отметила, что, к сожалению, мир состоит не только из светлых мгновений и что проблем много как в Эстонии, так и по всему миру.
«В целом наши заботы и заботы всего мира можно выразить одним словом - «война». Послезавтра исполняется два года с начала крупномасштабной войны. Уже два года народ Украины отражает нападения своего агрессивного соседа - России - и с исключительной смелостью защищается на всех фронтах. Защищается, поскольку видел, что происходит, когда россияне побеждают», - сказала она.
По словам Каллас, очевидно, что затягивание войны служит интересам России, а среди сторонников Украины распространяется усталость от войны, что заметно как среди политиков, так и среди населения различных стран.
«Немного странно говорить, что мы устали от этой войны, когда не мы сражаемся. Тем не менее, в каждой европейской стране имеется значительное число людей, которые считают, что Россия не так уж и плоха. Даже в Эстонии есть политики, которые особо не скрывают, что их на самом деле не волнует то, что станет с Украиной и украинцами», - отметила Каллас.
«Каждый раз, когда вы слышите, что наш народ без штанов, а украинцам отдают даже последние деньги, можете быть уверены в том, что на самом деле речь не о штанах и не о последнем центе. Речь о разжигании равнодушия и ксенофобии, речь о том, что нас не касается, что станет с Украиной. Мне это не все равно, нынешнему правительству не все равно, ни одному жителю Эстонии, который ценит нашу независимость, не должно быть все равно», - сказала Каллас.
По словам Каллас, президент Украины с начала войны просит западные страны, в том числе и Эстонию о помощи, поддержке и солидарности: «Он не просил нас проливать кровь или рисковать жизнью. Он просит нас быть готовыми отказаться от части комфорта ради того, чтобы помочь Украине и украинцам. Тем самым украинцам, которые уже два года проливают кровь, пот и слезы, сражаясь и за нашу свободу».
«У нас неприятный сосед, но мы целенаправленно работаем над тем, чтобы он никогда не осмелился нас потревожить. Мы четко знаем, что нужно делать, и делаем это. Даже если какое-то повышение налога вызывает у вас особенно раздражение, пусть вас утешает знание, что существенную часть роста налогов мы инвестируем в безопасность нашего государство. Будь то в виде инвестиций в непосредственные оборонные затраты, энергетическую безопасность или хотя бы переход на образование на эстонском языке. Мы делаем многое, что давно следовало бы сделать и что было бы попросту безответственно откладывать сейчас», - сказала Каллас.
Наряду с войной в Украине Каллас в своей речи также сфокусировалась на налоговом росте, культуре труда в Рийгикогу, себе в качестве премьер-министра и роли женщин в эстонском обществе.