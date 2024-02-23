Каллас: странно говорить, что мы устали от этой войны, когда не мы сражаемся

Каллас отметила, что, к сожалению, мир состоит не только из светлых мгновений и что проблем много как в Эстонии, так и по всему миру.

«В целом наши заботы и заботы всего мира можно выразить одним словом - «война». Послезавтра исполняется два года с начала крупномасштабной войны. Уже два года народ Украины отражает нападения своего агрессивного соседа - России - и с исключительной смелостью защищается на всех фронтах. Защищается, поскольку видел, что происходит, когда россияне побеждают», - сказала она.

По словам Каллас, очевидно, что затягивание войны служит интересам России, а среди сторонников Украины распространяется усталость от войны, что заметно как среди политиков, так и среди населения различных стран.

«Немного странно говорить, что мы устали от этой войны, когда не мы сражаемся. Тем не менее, в каждой европейской стране имеется значительное число людей, которые считают, что Россия не так уж и плоха. Даже в Эстонии есть политики, которые особо не скрывают, что их на самом деле не волнует то, что станет с Украиной и украинцами», - отметила Каллас.