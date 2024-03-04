В феврале цена за квадратный метр в таллиннской квартире стала ниже

По данным Земельного департамента, медианная цена за квадратный метр упала за год на 2,4 процента до 2707,44 евро, за месяц она упала на 0,2 процента.

Всего в прошлом месяце в Таллинне совершили 610 сделок с квартирами на общую сумму 96,8 млн евро. В предыдущем месте совершили 541 сделку на общую сумму 84,2 млн евро. В феврале 2023 года в столице совершили 616 сделок с квартирами на общую сумму 104,2 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена за квадратный метр в квартире выросла в феврале в годовом сравнении на 2,2 процента до 1280,84 евро, по сравнению с январем рост составил 5,5 процента.

Медианная цена за квадратный метр составила за пределами Таллинна 919,12 евро - на 3,3 процента выше, чем год назад, и на 6,4 процента выше, чем в январе.

Всего за прошлый месяц за пределами столицы с квартирами совершили 861 сделку на общую сумму 69,7 млн евро, за предыдущий месяц совершили 754 сделки на общую сумму 55,1 млн евро. В феврале 2023 года совершили 793 сделки на общую сумму около 58,8 млн евро.