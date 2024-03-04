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В феврале цена за квадратный метр в таллиннской квартире стала ниже

BNS
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Стильная квартира. Фото иллюстративное.
Стильная квартира. Фото иллюстративное. Фото: KV.EE

Средняя цена за квадратный метр в таллиннской квартире в феврале упала в годовом сравнении на 3,2 процента до 2881,37 евро, по сравнению с январем она выросла на 0,3 процента.

По данным Земельного департамента, медианная цена за квадратный метр упала за год на 2,4 процента до 2707,44 евро, за месяц она упала на 0,2 процента.

Всего в прошлом месяце в Таллинне совершили 610 сделок с квартирами на общую сумму 96,8 млн евро. В предыдущем месте совершили 541 сделку на общую сумму 84,2 млн евро. В феврале 2023 года в столице совершили 616 сделок с квартирами на общую сумму 104,2 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена за квадратный метр в квартире выросла в феврале в годовом сравнении на 2,2 процента до 1280,84 евро, по сравнению с январем рост составил 5,5 процента.

Медианная цена за квадратный метр составила за пределами Таллинна 919,12 евро - на 3,3 процента выше, чем год назад, и на 6,4 процента выше, чем в январе.

Всего за прошлый месяц за пределами столицы с квартирами совершили 861 сделку на общую сумму 69,7 млн евро, за предыдущий месяц совершили 754 сделки на общую сумму 55,1 млн евро. В феврале 2023 года совершили 793 сделки на общую сумму около 58,8 млн евро.

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