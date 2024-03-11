По данным Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе за защитой к властям Эстонии обратились 134 украинских военных беженца, большинство из них просит о временной защите.
За неделю с просьбой о защите к властям Эстонии обратились 134 беженца из Украины
Как передала пресс-служба департамента, на прошлой неделе 112 украинских военных беженцев обратились за временной защитой в Эстонии. По состоянию на воскресенье временная защита в Эстонии была у 34 602 военных беженцев. С момента начала нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 51 657 беженцев.
Кроме того, на прошлой неделе 22 гражданина Украины обратились за международной защитой в Эстонии. В общей сложности Эстония предоставила международную защиту 6689 гражданам Украины.