За неделю с просьбой о защите к властям Эстонии обратились 134 беженца из Украины

Как передала пресс-служба департамента, на прошлой неделе 112 украинских военных беженцев обратились за временной защитой в Эстонии. По состоянию на воскресенье временная защита в Эстонии была у 34 602 военных беженцев. С момента начала нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 51 657 беженцев.