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За неделю с просьбой о защите к властям Эстонии обратились 134 беженца из Украины

BNS
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Военные беженцы из Украины на погранпереходе Лухамаа.
Военные беженцы из Украины на погранпереходе Лухамаа. Фото: Margus Ansu

По данным Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе за защитой к властям Эстонии обратились 134 украинских военных беженца, большинство из них просит о временной защите.

Как передала пресс-служба департамента, на прошлой неделе 112 украинских военных беженцев обратились за временной защитой в Эстонии. По состоянию на воскресенье временная защита в Эстонии была у 34 602 военных беженцев. С момента начала нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 51 657 беженцев.

Кроме того, на прошлой неделе 22 гражданина Украины обратились за международной защитой в Эстонии. В общей сложности Эстония предоставила международную защиту 6689 гражданам Украины.

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