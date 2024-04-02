В апреле теплая погода будет сменяться более прохладной, по ночам температура воздуха может падать ниже ноля, в иные дни местами подниматься до +20 градусов, следует из долгосрочного прогноза Агентства окружающей среды, пишет Rus.ERR.
Синоптики: погода в апреле будет напоминать американские горки
В первой половине апреля на погоду в Эстонии будут оказывать влияние области низкого давления. Дожди будут чередоваться с кратковременными снегопадами.
Далее погода будет напоминать американские горки: временами ночью температура воздуха будет опускаться до -3..-5 градусов, а днем подниматься выше +10, местами достигая +20 градусов.
Погода в последнюю четверть апреля также будет переменчивой: будут и по-летнему теплые дни, и более прохладные, и ночи с заморозками.