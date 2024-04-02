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Синоптики: погода в апреле будет напоминать американские горки

rus.postimees.ee
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Мокрый снег.
Мокрый снег. Фото: Peeter Langovits

В апреле теплая погода будет сменяться более прохладной, по ночам температура воздуха может падать ниже ноля, в иные дни местами подниматься до +20 градусов, следует из долгосрочного прогноза Агентства окружающей среды, пишет Rus.ERR.

В первой половине апреля на погоду в Эстонии будут оказывать влияние области низкого давления. Дожди будут чередоваться с кратковременными снегопадами.

Далее погода будет напоминать американские горки: временами ночью температура воздуха будет опускаться до -3..-5 градусов, а днем подниматься выше +10, местами достигая +20 градусов.

Погода в последнюю четверть апреля также будет переменчивой: будут и по-летнему теплые дни, и более прохладные, и ночи с заморозками.

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