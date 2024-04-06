Эксперт: с апреля жилищные кредиты станут доступнее

Важно подчеркнуть, что банки продолжат тщательно оценивать кредитоспособность заемщиков, учитывая их доходы и финансовые обязательства.

Сохраняется правило, согласно которому финансовые обязательства физического лица не должны превышать 50% его дохода, что гарантирует ответственный подход к кредитованию. Кредит по-прежнему выдается максимум на 30 лет.

По словам Ватсель, это изменение позволит многим потенциальным заемщикам улучшить свои шансы на получение несколько большего жилищного кредита.

Какие преимущества это дает?

Например, если о кредите ходатайствует человек, не состоящий в браке и не имеющий детей, с доходом 1600 евро без дополнительных обязательств по другим кредитам, то его максимальный ежемесячный платеж по кредиту может составлять 720 евро (с учетом того, что обязательства достигнут 45%).

Это означает, что ранее банк мог выдать ему максимальный кредит в размере 100 000 евро с первоначальным ежемесячным платежом около 580 евро. Если теперь банку не придется добавлять 2%, максимальная сумма кредита увеличивается до 120 000 евро. Максимальный ежемесячный платеж рассчитан с учетом 6%.

Ватсель говорит, что можно увеличить сумму кредита, если подать заявление вместе с супругом или партнером, а в случае молодых людей – вместе с родителем. Оба соходатая должны отвечать равным требованиям и несут равную ответственность за обслуживание кредита.

Как это повлияет на рынок недвижимости?

Изменения будут не только стимулировать область жилищного кредитования, но и сделают приобретение собственного жилья доступным для большего числа людей. Это также может оказать положительное влияние на рынок недвижимости в целом, способствуя увеличению спроса и поддержке динамичного развития сектора.

«В то же время, улучшение доступности кредитов может способствовать росту цен на недвижимость, особенно в популярных регионах и городах, где спрос превышает предложение», – добавляет Кэтлин Ватсель.