С начала апреля Банк Эстонии изменил правила получения жилищных кредитов, в результате чего максимальная сумма кредита для ходатайствующего увеличится на тысячи евро.
Эксперт: с апреля жилищные кредиты станут доступнее
Это не шутка: 1 апреля этого года вступили в силу поправки Банка Эстонии к основным правилам жилищного кредитования, в результате которых изменится расчет максимальной суммы кредита.
Так что изменится?
До введения новых правил при расчете максимально возможного ежемесячного платежа по жилищным кредитам банки должны были прибавлять к текущей процентной ставке 2 процентных пункта или использовать ставку в 6% годовых - в зависимости от того, что выше. Это правило было введено в качестве меры предосторожности, чтобы убедиться, что заемщики смогут справляться со своими платежами даже в случае роста процентных ставок.
Например, в ноябре 2023 года, когда средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляла 5,7% (по данным Эстонского банка), банки оценивали кредитоспособность клиентов по средней процентной ставке в 7,7%. Теперь расчет может быть основан на процентной ставке в 6%.
По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, время показало, что клиенты способны обслуживать свои кредиты даже в условиях высоких процентных ставок, а такие строгие меры предосторожности стали избыточными и кредитоспособность заемщиков оказывалась слишком заниженной.
«Поэтому с 1 апреля этого года к расчету платежеспособности клиентов больше не будут прибавляться два процентных пункта. При этом расчеты будут основаны либо на ставке кредитного договора, либо на ставке 6%, в зависимости от того, какая из них выше. Эти меры являются компромиссом между необходимостью сохранения стабильности финансового сектора и смягчением условий для заемщиков», - поясняет Ватсель.
Важно подчеркнуть, что банки продолжат тщательно оценивать кредитоспособность заемщиков, учитывая их доходы и финансовые обязательства.
Сохраняется правило, согласно которому финансовые обязательства физического лица не должны превышать 50% его дохода, что гарантирует ответственный подход к кредитованию. Кредит по-прежнему выдается максимум на 30 лет.
По словам Ватсель, это изменение позволит многим потенциальным заемщикам улучшить свои шансы на получение несколько большего жилищного кредита.
Какие преимущества это дает?
Например, если о кредите ходатайствует человек, не состоящий в браке и не имеющий детей, с доходом 1600 евро без дополнительных обязательств по другим кредитам, то его максимальный ежемесячный платеж по кредиту может составлять 720 евро (с учетом того, что обязательства достигнут 45%).
Это означает, что ранее банк мог выдать ему максимальный кредит в размере 100 000 евро с первоначальным ежемесячным платежом около 580 евро. Если теперь банку не придется добавлять 2%, максимальная сумма кредита увеличивается до 120 000 евро. Максимальный ежемесячный платеж рассчитан с учетом 6%.
Ватсель говорит, что можно увеличить сумму кредита, если подать заявление вместе с супругом или партнером, а в случае молодых людей – вместе с родителем. Оба соходатая должны отвечать равным требованиям и несут равную ответственность за обслуживание кредита.
Как это повлияет на рынок недвижимости?
Изменения будут не только стимулировать область жилищного кредитования, но и сделают приобретение собственного жилья доступным для большего числа людей. Это также может оказать положительное влияние на рынок недвижимости в целом, способствуя увеличению спроса и поддержке динамичного развития сектора.
«В то же время, улучшение доступности кредитов может способствовать росту цен на недвижимость, особенно в популярных регионах и городах, где спрос превышает предложение», – добавляет Кэтлин Ватсель.