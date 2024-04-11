Цахкна: «Отечество» начало блокировать создание новой коалиции в Таллинне

Как передала пресс-служба правительства, по словам Цахкна, правительство хочет решительно осуществить переход на обучение на эстонском языке, на что прежняя власть в Таллинне не соглашалась. Но сейчас у новой коалиции появилась возможность предпринять необходимые шаги.

«И позвольте мне быть откровенным - на воскресенье назначено внеочередное заседание Таллиннского городского собрания. И если депутаты "Отечества" на него не явятся, то на партию ляжет вся ответственность за отказ от перехода на эстоноязычное образование в Таллинне и создание очень серьезных проблем», - сказал Цахкна.

По его словам, в переговорах таллиннской коалиции нет реальных проблем по существу и все уже согласовано. «И мы, "Ээсти 200", на эти игры не поддадимся», - добавил Цахкна.