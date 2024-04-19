Опрос: у трети жителей Эстонии нет денег на ремонт собственного жилья

Треть опрошенных все же попытаются начать или продолжить уже начавшийся ремонт, несмотря на повышение цен.

По данным Евростата, цены на строительные материалы в Эстонии в первом квартале 2024 года выросли по сравнению с предыдущим годом на 7,1%, в то время как у наших южных соседей – латышей и литовцев – цены увеличились на 1,8%. Это означает, что 30% жителей Эстонии вынуждены отложить необходимый ремонт.

«Продолжительный период высокой инфляции и нестабильные времена в экономике поставили на паузу планы многих людей в отношении строительства и ремонта. Это же демонстрируют и последние данные, например, по строительным и мебельным магазинам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов, обратившихся в банк за кредитом на ремонт, уменьшилось, и это при том, что количество кредитных ходатайств в других целях увеличилось. Поскольку на удорожание влияют строительные материалы, при планировании ремонта становится еще важнее сравнивать цены, пользоваться скидками и брать несколько предложений оказания услуг», - сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

С помощью исследовательской фирмы Norstat банк Citadele опросил жителей Эстонии, Латвии и Литвы, и выяснилось, что в общей сложности 34% жителей Эстонии намерены в этом году начать ремонт или продолжить незавершенные работы. 32% опрошенных заявили, что либо недавно сделали ремонт, либо он просто не нужен.

Результаты также показали, что 54% планирующих провести ремонт дома в этом году, собираются выполнить весь ремонт самостоятельно или совместными усилиями членов семьи. 37% указали, что мелкие работы выполняют сами, а более сложные доверяют профессионалам.

В Латвии и Литве оказалось меньше людей, которые не в состоянии сделать ремонт из-за отсутствия средств. Если в Эстонии так ответили 30%, то в Латвии этот показатель составил 23%, а в Литве – 20%.

«В Литве оказалось значительно больше людей, которые считают, что ремонт им просто не нужен. Так ответили 40% принявших участие в опросе», - добавила Хакиайнен.

По запросу банка Citadele опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в марте этого года. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.